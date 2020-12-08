Вчора не мій, сьогодні мій: Слава Камінська спровокувала мережу фото з колишнім, він не змовчав

Слава Камінська з гурту НеАнгели нещодавно відзначила 5-річчя доньки. На святі також був присутній екс-чоловік співачки, пластичний хірург Едгар Камінський, з яким артистці вдалося зберегти теплі і дружні стосунки навіть після розлучення. Співачка зізнавалася, що їй непросто було відпустити образи, але вона знайшла в собі мудрість подолати розбіжності заради дітей. Слава в день народження дочки подякувала Едгару за чудових дітей, народжених в любові, а пізніше опублікувала в Instagram спільне фото, яке викликало у підписників зірки бурю емоцій. Під знімком з'явився і коментар екс-чоловіка артистки.

Слава ніжно обіймає Едгара за плече, а він щось зосереджено розглядає в телефоні.

"Як показує досвід, іноді, щоб зберегти родину, краще бути порізно. Якщо вчасно переступити через образи і уявні принципи, можна залишитися щасливими назавжди. Сім'я починається там, де є взаємна повага, розуміння, прийняття. І це не завжди відбувається під одним дахом. Коли двоє людей дарують один одному сенс життя — дітей — вони пов'язані фореве. І саме ці нові, але набагато більш усвідомлені, стосунки хочеться будувати і зберігати", – підписала вона знімок.

Слава і Едгар розохотили мережу спільним фото (фото: instagram.babaslavka)

Шанувальники відразу ж припустили, що екс-подружжя може возз'єднатися, але знайшлися і ті, хто став критикувати позицію Слави і звинувачувати її в тому, що вона надто багато часу приділяє міркуванням про колишнього і не упускає можливість засвітитися з ним.

Співачка стала відповідати на критичні повідомлення досить різко. Вона уточнила, що поруч з нею вже є коханий чоловік. Але пізніше спалахнула у відповідь на один з критичних коментарів. Хтось з користувачів мережі зазначив, що відразу після розлучення співачка не дуже гарно відгукнулася про екс-чоловіка.

"Вчора не мій, сьогодні мій. Життя непередбачуване", – залишила вона провокаційну відповідь.

Скріншот коментарів

Під спільним фото і Камінський теж вирішив прокоментувати кадр і розставити крапки над "і".

"Давай домовимося хоч в наступному році ти вибереш хороше спільне фото. Вже бачу повно коментарів від "психологів", але ніхто не знає, що насправді вибираємо колір для твого Urus", - написав він. Слава тут же відреагувала: "У мене сьогодні весь вечір присвячений психіатрії. А це єдине фото зі вчора. Так що вибір невеликий. "Тато працює, мама красива".

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Едгар Камінський висловився про причини розлучення зі Славою.