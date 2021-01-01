Вічно молоді: Наомі Кемпбелл, Клаудіа Шиффер, Ума Турман та інші 50-літні зірки, які обдурили час

Знаменитості вміють дивувати. І одна з головних їх зброй - нев'януча краса. Деколи при погляді на ту чи іншу зірку здається, що вона і зовсім зупинила час. Не вірите? Тоді вивчіть нашу добірку знаменитих красунь, які в 2020-му році відзначили 50-річний ювілей.

Серед наших героїнь - справді культові особистості. Наомі Кемпбелл, Ума Турман, Рейчел Вайс, Клаудіа Шиффер... Кожна з них з віком не тільки не втратила чарівність, а, навпаки, стала ще більш привабливою завдяки особливого шарму зрілості. Вони блищать на подіумах нарівні з юними колегами, знімаються у відвертих рекламних кампаніях, ведуть свої блоги в мережі Instagram... А ще - діляться секретами краси і справді мудрими порадами.

Наприклад, Наомі Кемпбелл запевняє, що своєю красою завдячує, в першу чергу, особливій системі харчування і регулярним тренуванням. Але і про те, що відвідує фахівців з б'юті-індустрії, вона не мовчить. Клаудіа Шиффер намагається обходитися мінімумом косметики, а також обожнює спа-процедури. А Ума Турман і зовсім впевнена: немає нічого краще, ніж бути собою.

"Раніше я часто фарбувала волосся, але з недавніх пір вирішила відпустити своє. Зараз мені як ніколи хочеться бути собою. Погодьтеся, в юності ми часто і абсолютно марно буваємо незадоволені своєю зовнішністю... Здорово, що з віком багато що переоцінюється, і ти можеш дозволити собі ставитися до них набагато спокійніше", - розповіла якось улюблениця Квентіна Тарантіно.

Зіркові красуні, яким не даси 50 (фото: instagram.com/naomi; instagram.com/claudiaschiffer; instagram.com/flotus; instagram.com/dior; скрін instagram.com/jenniferconnelly_; instagram.com/_rachel.weisz_)

Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо поділилася улюбленими вправами для бездоганної фігури.