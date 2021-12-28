Ведуча "Танців" Онуфрійчук показала романтичні фото з чоловіком-мільйонером

Українська модель і ведуча останнього сезону "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Алмазом вирушила в романтичну подорож на Мальдівські острови.

Так, Іванна показала знімки з велосипедної прогулянки з чоловіком по мальовничому острову. Ведуча позувала у вільній світло-коричневій сукні, демонструючи стрункі ніжки. Волосся вона зібрала в хвіст і обійшлася без взуття.

Її обранець - казахський мільйонер Алмаз - був у білих шортах і рожевій сорочці.

Парочка ніжно обіймалася, а на одному фото злилася в пристрасному поцілунку.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом відпочивають на Мальдівах (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

"Люблю нас таких, щирих і справжніх. Коли я його зустріла, я відчула одну важливу річ: з ним я можу бути самою собою. Мені не потрібно робити щось незвичне, аби йому сподобатись. Не треба приховувати свої негативні сторони, поганий настрій та думати, як і що правильно сказати йому. Він любить і цінує мене саме такою, яка я є: смішною, з перцем в характері, сентиментальною, чутливою, з моїм гумором та сарказмом. І головне в цьому, що такі відчуття у нас взаємні", - зворушливо підписала кадри Онуфрійчук.

Користувачі мережі засипали пару розчуленими відгуками і теплими побажаннями.

Ось так виглядає справжнє щастя

Дуже гарна пара

Романтично

Ви створені, один для одного!

Такі яскраві!!! Щастя має саме таку емоцію

Ви такі неймовірні

Красива пара

Такі красиві і ніжні

І це чудово знайти справжню свою половинку

Засмагли вже, такі гарні

Раніше Іванна також показала атмосферні кадри з прогулянки на яхті і похвалилася витонченою фігурою в купальнику.

Іванна Онуфрійчук захопила фігурою в купальнику (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)