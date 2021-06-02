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Віє щастям: Василіса Фролова в одній білизні показала підрослого синочка

Автор: Lite

Василіса Фролова в березні вперше стала мамою - ведуча народила синочка, якого назвала Родіон. Пізніше вона розсекретила ім'я батька малюка - ним виявився креативний продюсер Дмитро Котеленець. Щаслива мама з перших днів постить фото свого первістка в мережі і розчулює фоловерів, правда, знаходяться і критики, але Василіса вміє дати їм відсіч.

Так, на новому знімку в Instagram вона позує в білій зручній натуральній білизні, тримаючи на руках крихітку Родіона.

Варто зазначити, що струнка матуся виглядає просто приголомшливо і щасливо щиро посміхається в камеру.

"Сама одягнена, а дитину голою тягає". Роздяглася спецом для таких коментаторів", - з гумором підписала фото Василіса.

Василіса Фролова зачарувала фото з маленьким Родіоном (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Багатодітна мама і ведуча Валентина Хамайке поспішила прокоментувати пост колеги: "Аа, клас!" Інші підписники Фролової також прийшли в захват від атмосферного кадру і відзначили, що Родіон помітно підріс

  • Яка неймовірна енергія і такі красиві!
  • Який прекрасний кадр
  • Росте малюк
  • Лапулька який!
  • Який же він красень! Від усіх фото віє справжнім щастям! Ну мама у нього красуня, це знають всі
  • Радість мамина
  • Дитині бути голою - саме воно
  • Скільки емоцій на фото

Нагадаємо, що в травні Василіса Фролова вперше вийшла в світ з батьком свого сина після появи малюка на світ.

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