Венсан Кассель поділився рідкісними фото з Тіною Кунакі на честь Дня всіх закоханих
Знаменитості не упускають можливості порадувати своїх фанатів романтичними кадрами. Так, французький актор Венсан Кассель теж не залишився осторонь від Дня всіх закоханих.
Він зробив зворушливий пост, в якому відбився весь спектр емоцій однієї з найулюбленіших зіркових пар.
Разом зі своєю молодою дружиною Тіною Кунакі він позує на яхті. На перших кадрах дівчина хмуриться і дивиться вбік, на інших вже сміється і обіймає коханого.
Галерею Венсан підписав, використовуючи не тільки слова любові, але і емодзі у вигляді сердечка шоколадного відтінку. Що саме по собі також вельми романтично. Тіна зробила репост у свій блог, привітавши Венсана з 14 лютого.
Венсан Кассель і Тіна Кунакі на нових фото (фото: instagram.com/vincentcassel)
Тіна позує в купальнику і костюмі тропічного забарвлення: прозорому топі і міні-спідниці. А Венсан – в помаранчевих плавках з великими ліліями. Пара виглядає, як завжди – неймовірно екзотично і романтично.
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