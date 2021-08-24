Верхи на косатці: солістка Go_A розбурхала мережу рідкісним фото в купальнику

Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п'яте місце на конкурсі "Євробачення", Катерина Павленко порадувала шанувальників рідкісним кадром - зірка показала фігуру в купальнику.
Гарячим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
33-річна Павленко зараз відпочиває у Скадовську. На знімку вона відображена в чорному купальнику з сіточкою на ліфі і сонцезахисних окулярах.
Співачка осідлала надувну косатку в басейні і спокусливо вигнулася верхи на іграшці, млосно відкривши губи.
Відзначимо, що Катерина може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою - однак такі кадри велика рідкість в її акаунті.
"Я і Анжела", - підписала знімок виконавиця.
Катерина Павленко похвалилася стрункою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/monokatee)
Підписники прийшли в повний захват від такого фото і засипали артистку компліментами - Анжелу теж не обділили.
Нагадаємо, раніше солістка Go_A знялася в яскравих образах для українського глянцю.