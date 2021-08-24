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Верхи на косатці: солістка Go_A розбурхала мережу рідкісним фото в купальнику

Автор: Марина Настевич

Солістка української електрофолк-групи Go_A, яка в 2021 році посіла п'яте місце на конкурсі "Євробачення", Катерина Павленко порадувала шанувальників рідкісним кадром - зірка показала фігуру в купальнику.

Гарячим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

33-річна Павленко зараз відпочиває у Скадовську. На знімку вона відображена в чорному купальнику з сіточкою на ліфі і сонцезахисних окулярах.

Співачка осідлала надувну косатку в басейні і спокусливо вигнулася верхи на іграшці, млосно відкривши губи.

Відзначимо, що Катерина може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою - однак такі кадри велика рідкість в її акаунті.

"Я і Анжела", - підписала знімок виконавиця.

Катерина Павленко похвалилася стрункою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/monokatee)

Підписники прийшли в повний захват від такого фото і засипали артистку компліментами - Анжелу теж не обділили.

  • Яка Анжела, коли там така файна Катерина
  • Анжела супер, але її закриває світло від зірки
  • Ух, хоч на фото вода, але це суцільний вогонь! Крутезні!
  • Вона неперевершена
  • Дві красуні
  • Катерино, ви неймовірна
  • Ви з Анжелою круті та прекрасні
  • Ну тут прям 10/10
  • Анжела таки схудла
  • Анжела крута, але Катя ще крутіша
  • Нереально гарна Катруся і просто супер сексі
  • Не зрозумію тепер, хто прекрасніше, обидві захват
  • Я померла від краси

Нагадаємо, раніше солістка Go_A знялася в яскравих образах для українського глянцю.

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GO_A