Віктор Павлік зворушив ніжним фото з новонародженим сином у Буковелі
55-річний український артист Віктор Павлік нещодавно став батьком вчетверте - молода дружина Катерина Репяхова народила йому сина Михайла. При цьому сімейство не стало сидіти на місці і через місяць після пологів вирушили з малюком на Закарпаття - там молода мама дихає свіжим повітрям і відпочиває, а її чоловік заодно виступає з концертами. Так, артист поділився ніжним фото з синочком.
Атмосферний кадр, зроблений у Буковелі, Павлик опублікував у своєму Instagram.
На фото співак сидить в кріслі біля великого вікна, тримаючи на руках маленького Мішу. Тато і син обидва дивляться у вікно, милуючись мальовничими пейзажами.
"Буковель. Син пізнає нове", - підписав знімок гордий батько.
Віктор Павлік показав ніжний кадр з сином Михайлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Фото швидко набрало кілька тисяч лайків і багато розчулених коментарів від підписників Павлика.
- І показує всім середній пальчик
- Як це мило
- Яке класне фото!
- Так гарно
- Чудові!
- Крихітка
- Будьте щасливі завжди.
- Здоров'я вам!!!
- Миле дитятко
- Дуже милі фото
- Нехай щастить
- Ну то красені
Нагадаємо, раніше Віктор Павлік розповів в інтерв'ю, що синочок не дає їм з дружиною спати, а також поділився подробицями пологів. За словами артиста, він не присутній при пологах, а чекав у коридорі. Але співак був поруч з дружиною Катериною Репяховою до того, як все почалося, і відразу після. Він зізнався, що "бути присутнім безпосередньо при пологах трошки злякався".