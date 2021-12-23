Стало відомо, як проведуть Різдво Віктор Павлік, Ольга Сумська та інші українські зірки

Кілька днів фестивалю включають в себе традиційні різдвяні гуляння і приготування святкових страв, а також концерти від зіркових гостей.

Багато українських зірок святкуватимуть Різдво в Карпатах (фото: Winter Romantik Fest)

За роки проведення фестивалю Winter Romantik Fest його учасники приготували 800 літрів куті та понад 12000 вареників.

Встановили рекорд на найдовшу гуцульську ковбаску - 27 метрів.

Разом заспівали духовний гімн України "Боже великий, єдиний, нам Україну бережи" на музику Миколи Лисенка.

Навчилися майструвати справжню різдвяну зірку, а також прослухали і вивчили понад 100 колядок.

Українські зірки в Яремче (фвід: Winter Romantik Fest)

Цього року також нудьгувати не доведеться. На Святий вечір запланований конкурс на кращу кутю від зіркових учасників фестивалю за старовинними рецептами, якого оберуть гості фестивалю. А також на кращий костюм.

Вбрання і ексклюзивні прикраси знаменитості замовляють завчасно у кращих дизайнерів, так що завдання буде не з легких. До слова, серед гостей, одягнених в національному стилі, буде розіграний цінний приз.

Фестиваль готує багато сюрпризів (фото: Winter Romantik Fest)

Що стосується концертної частини, на гостей чекає великий сюрприз.

"Ми відкриваємо комфортний концертний хол ROMANTIK на 1000 персон, де і будуть проходити всі фестивальні події. Нарешті зможемо насолодитися дією на сцені, хорошим звуком і піснями наших артистів в новому концертному залі. Він спроектований так, що при необхідності поєднується з патіо або навіть з літнім майданчиком", – поділився засновник фестивалю і власник Romantik Spa Hotel Іван Гаврон.

До слова, на Різдво в цьому холі вже заплановано дев'ять музичних вечорів.