Вікторія Бекхем зворушливо привітала сина з 19-річчям: не можу повірити
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
У родині Девіда і Вікторії Бекхем свято - середній син знаменитого подружжя Ромео відзначає 19-річчя.
На честь такої гучної події багатодітна мама зробила зворушливий пост, де показала іменинника і зізналася йому в любові.
"З днем народження, @romeobeckham! Не можу повірити, що тобі сьогодні 19!!
Нагадаємо, Ромео зараз активно будує модельну кар'єру. Не так давно він прикрасив свою першу глянцеву обкладинку - L'uomo Vogue. Також він вже брав участь у зйомках для всесвітньо відомих брендів, включаючи Prada і Saint Laurent.