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Вікторія Бекхем зворушливо привітала сина з 19-річчям: не можу повірити

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Великобританія, Середа 01 вересня 2021 20:33
Вікторія Бекхем зворушливо привітала сина з 19-річчям: не можу повірити Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

У родині Девіда і Вікторії Бекхем свято - середній син знаменитого подружжя Ромео відзначає 19-річчя.

На честь такої гучної події багатодітна мама зробила зворушливий пост, де показала іменинника і зізналася йому в любові.

"З днем народження, @romeobeckham! Не можу повірити, що тобі сьогодні 19!!

Нагадаємо, Ромео зараз активно будує модельну кар'єру. Не так давно він прикрасив свою першу глянцеву обкладинку - L'uomo Vogue. Також він вже брав участь у зйомках для всесвітньо відомих брендів, включаючи Prada і Saint Laurent.

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