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Що за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцю

Новость на русском → Великобританія, Вівторок 19 січня 2021 18:32
Що за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцю Ромео Бекхем (фото: instagram.com/RomeoBeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем обожнює ділитися досягненнями і красою своїх дітей. Цього разу в центрі уваги опинився 18-річний Ромео. Хлопець вперше прикрасив обкладинку глянцю - він знявся для журналу L'Umo Vogue. І зіркова мама поспішила показати результат своїй численній аудиторії.

Що за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцю

Що за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцюЩо за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцюЩо за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцюХлопець - копія мами, впевнені фанати (фото: instagram.com/LuomoVogue)

Вікторія запостила масу фото з даної зйомки, написавши, як вона пишається своїм сином. Знімав Ромео відомий дует британських фешн-фотографів Мерт Алас і Маркус Піггот, які встигли попрацювати практично з усіма знаменитостями.

Ромео для фотосесії повністю змінили образ. Як і його тато - екс-футболіст Девід Бекхем - хлопець обожнює експериментувати із зачісками. Тепер він став блондином, що робило його схожим на батька. Втім, більшість фанатів впевнені, що все-таки хлопець пішов зовнішністю у матір.

"Твоя копія", "О боже, я думала, що це ти", "Вау! Наскільки він, як його мама!", "Боже мій, він виглядає точно, як його мама", "Відмінний мікс мами і тата, неймовірно гарний молодий чоловік", "Твій близнюк!", - пишуть захоплені фолловери 46-річної ікони стилю і люблячої дружини і мами.

До речі, хлопець захоплюється, крім моделінгу, спортом. Його справжня пристрасть - великий теніс.

Раніше ми писали про головний секрет краси, який розкрила Вікторія Бекхем.

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