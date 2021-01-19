Що за красень! 18-річний син Вікторії Бекхем підкорив мережу першою обкладинкою для глянцю
Вікторія Бекхем обожнює ділитися досягненнями і красою своїх дітей. Цього разу в центрі уваги опинився 18-річний Ромео. Хлопець вперше прикрасив обкладинку глянцю - він знявся для журналу L'Umo Vogue. І зіркова мама поспішила показати результат своїй численній аудиторії.
Хлопець - копія мами, впевнені фанати (фото: instagram.com/LuomoVogue)
Вікторія запостила масу фото з даної зйомки, написавши, як вона пишається своїм сином. Знімав Ромео відомий дует британських фешн-фотографів Мерт Алас і Маркус Піггот, які встигли попрацювати практично з усіма знаменитостями.
Ромео для фотосесії повністю змінили образ. Як і його тато - екс-футболіст Девід Бекхем - хлопець обожнює експериментувати із зачісками. Тепер він став блондином, що робило його схожим на батька. Втім, більшість фанатів впевнені, що все-таки хлопець пішов зовнішністю у матір.
"Твоя копія", "О боже, я думала, що це ти", "Вау! Наскільки він, як його мама!", "Боже мій, він виглядає точно, як його мама", "Відмінний мікс мами і тата, неймовірно гарний молодий чоловік", "Твій близнюк!", - пишуть захоплені фолловери 46-річної ікони стилю і люблячої дружини і мами.
До речі, хлопець захоплюється, крім моделінгу, спортом. Його справжня пристрасть - великий теніс.
Раніше ми писали про головний секрет краси, який розкрила Вікторія Бекхем.