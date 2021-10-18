RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Винник показав новий кліп, який сам же і зрежисерував (відео)

Автор: Lite

Віктор Винник і його гурт МЕРІ презентували нове відео на пісню "Тільки не треба" з альбому "Снайпери-Амури".

Робота цікава зокрема і тим, що режисером цього разу виступив сам Винник. Однак це вже не перший такий досвід, адже свого часу співак займався зйомками кліпу на хіт "Сестра".

Сюжет кліпу "Тільки не треба" доволі простий: головна героїня прямує на концерт до Віктора і компанії, але врешті-решт не встигає і залишається ні з чим.

Винник каже, що ця пісня про надто самовпевнених дівчат, які вважають, що земля обертається навколо них. Але часто результатом такої поведінки стає банальне розчарування.

За настроєм пісня і відео нагадують перші кліпи МЕРІ, які свого часу принесли артистам впізнаваність та популярність.

Віктор вважає, що в такі непрості часи, які ми зараз переживаємо, "слухачам не зашкодить трохи легкої і безтурботної, проте дуже драйвової і танцювальної музики".

Раніше Віктор Винник і МЕРІ відзняли кліп на відомий шлягер 20-х років.

Також читайте про те, як українська пісня запустила новий тренд у ТікТок та очолила чарти у кількох країнах.

Читайте LITE в Google News
Новини шоу-бізнесу