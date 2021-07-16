Vlad Darwin став татом: співак поділився, як тримати себе в тонусі молодим батькам

Співак і композитор Vlad Darwin на початку літа потряс український шоу-бізнес новиною про те, що у нього з дружиною, джазовою співачкою Христиною Марті, народився первісток.

А тепер Влад поділився з читачами РБК-Україна, як тримати себе в тонусі, коли ти-молодий тато.

Безумовно, моє життя змінилося. Звичайно, поки максимум часу ми присвячуємо дитині, а часу на спорт і догляд за собою стало менше.

Але ми з Христиною шукаємо шляхи тримати себе у формі - частіше гуляємо на вулиці, більше ходимо, продовжуємо тренуватися - не так часто, зате інтенсивніше.

Нарешті я увійшов в тренувальний режим. Довелося піти в невеликий зал прямо в моєму будинку, щоб заощадити час на дорогу.

Часу для тренувань стало набагато менше (фото: прес-служба співака)

У харчуванні теж намагаюся тримати режим. У перший місяць після народження сина це було складно. Але зараз я призвичаївся - щось готую сам, щось замовляю. Звичайно, захоплююся і беру приклад у своєї дружини, яка все встигає.

Співак з дружиною зберігали в таємниці очікування дитини (фото: прес-служба співака)

Моя головна рекомендація молодим батькам - бути максимально дружною і єдиною командою - тато + мама . Згуртованість і одностайність робить життя дитини щасливим і наповненим, а це головне для його здоров'я!

Влад і Христина звикають до нової ролі батьків (фото: прес-служба співака)

Нагадаємо, днями Дарвін презентував емоційне і зворушливе відео на пісню "Без умів", яке він присвятив своєму синові Рональду.

Новий кліп - це 12 різних історій, які пов'язані між собою тонкою червоною ниткою безумовних почуттів.

Влад продовжує працювати і займатися творчістю (фото: прес-служба співака)

У відео "Без розуму" глядач буквально подорожує в часі. Одні сцени переносять в довоєнну епоху, інші нагадують 70-ті роки минулого століття, є і більш сучасні образи. Але всі вони викликають непідробні емоції.

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Найбільш зворушливою по праву можна назвати сцену з новонародженим сином Влада, якого він ніжно качає на руках і співає пісню-посвячення.