Влад Яма душевно відсвяткував 39-річчя з дружиною і сином у Греції

Для сімейного відпочинку Яма вибрав тихе курортне містечко Аніссарас, де вони раніше вже бували.

На фото сімейство відображено за накритим до вечері столом на свіжому повітрі. Ліліана вибрала коротке рожеве плаття на бретелях, а Влад був у футболці персикового кольору.

Влад Яма з дружиною і сином відсвяткував день народження в Греції (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф розповів історію, пов'язану з цим місцем, і подякував усім за привітання.

"Вперше ми побували тут 9 років тому. За цей час встигли одружитися, відкрити для себе Америку і стати батьками. І знову повернулися туди, де разом з батьками мріяли про їх майбутнього онука. Бувають адже місця з особливою енергетикою, і це якраз одне з них. Спасибі за сотні привітань і тисячі теплих слів! Зроблю все, щоб виправдати наші спільні надії. Йдемо з рідними на вечерю. Дуже смачну. Обіймаю", - поділився Яма.

Фолловери захопилися сім'єю Влада і побажали їм прекрасного відпочинку.

Як же душевно

Шикарні

Там так кайфово. Прям відчуваю Вайб

Чудесні

Класнючі.

Гарного відпочинку

Влад, З Днем Народження!Нехай в твоєму житті все буде так, як ти напланував!Бережи,те, що маєш! Цінуй! У тебе красуня дружина, прекрасний синок, я вам ще дочку бажаю

Супер!! Відмінного відпочинку!

Приємного апетиту і відпочинку! Ви Класні!

Красива сім'я

До слова, ведучий і його дружина виклали ще кілька яскравих кадрів з відпочинку в розділі сторіз.

Влад Яма з сім'єю яскраво відпочиває в Греції (фото: instagram.com/vladyama_official)