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Несподівано: Влад Яма зізнався, яка частина тіла заважала йому бігати

Новость на русском → Четвер 29 жовтня 2020 15:15
Несподівано: Влад Яма зізнався, яка частина тіла заважала йому бігати Влад Яма (instagram.com/vladyama_official/)
Автор: Lite

Суддя "Танців з зірками 2020" похвалився шикарною формою

Влад Яма - той ще контент-кріейтор! Нещодавно він порадував шанувальників, показавши обличчя сина Леона, фанати були шоковані схожістю батька і сина. Потім танцюрист, хореограф і суддя проекту "Танці з зірками 2020" ввів людей в легкий ступор, зробивши пост, де він постав перед шанувальниками... в рожевому платті і з довгими чорними волоссям. А тепер Яма перейшов до важливих питань, Влад розповів про свій улюблений вид спорту, проілюструвавши розповідь гарячим фото в стильних помаранчевих кросівках.

"Чи любите ви бігати так, як це люблю я?.. Ще зі шкільних років я обожнював біг. Спочатку хотілося пробігти швидше за однокласників 30 метрів, потім 60, 100... У старших класах зрозумів, що спринт - не моя фішка (ноги занадто довгі), а від середні дистанції - саме воно. Там, де треба мати холодний розум: не поспішати на початку (не "гнати" зі старту, як робить більшість), ніжно прискоритись у другій половині і потерпіти до фінішу. Так, у 9-му класі я виграв шкільні змагання на 1000 метрів, потрапив у шкільну збірну. Далі була міська естафета, але то вже зовсім інша історія, за мотивами якої можна знімати кіно... Цікаво, розповісти?..", - запитав Влад у фанатів.

Несподівано: Влад Яма зізнався, яка частина тіла заважала йому бігатиДовгі ноги заважають бігати, допомагають танцювати (фото: instagram.com/vladyama_official/)

"Самий крутий!", "Супер, молодець!", "ЗОЖ завжди в моді", "В здоровому тілі - здоровий дух!", - підтримали коментарями свого кумира фанати Влада.

Нагадаємо, що Влад Яма висловився про конфлікт на "Танцях з зірками" за Могилевської.

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