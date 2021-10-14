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Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки "плюсів" показали чарівні фото з дітьми

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Київ, Четвер 14 жовтня 2021 07:27
Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки "плюсів" показали чарівні фото з дітьми Ведучі "плюсів" влаштували сюрприз для дітей (фото: прес-служба 1+1)
Автор: RBC.UA

Підлітки з Молодіжного центру "ПросторОК" - учні гімназії, ліцею, Вищого професійного училища з маленького містечка Покровське Дніпропетровської області приїхали в гості на екскурсію на канал 1+1. Це була їхня велика дитяча мрія - побувати на телебаченні і побачити на власні очі, як створюються найрейтинговіші програми та новини. А ще діти особисто хотіли познайомитися з тими, кого бачать щодня з екранів своїх телевізорів - улюбленими телеведучими ТСН, "Сніданку з 1+1", "Твого дня", "Танців з зірками", "Маскараду", "Світу навіворит", "Голосу".

Діти приїхали напередодні Дня захисників та захисниць України, що було символічно, адже 14 жовтня ще й свято Покрови Пресвятої Богородиці. А їх містечко Покровське було засноване в 1673 році саме в цей день, коли козацький ватажок Іван Сірко розгромив загін татар, тому в пам'ять про цю перемогу так і назвали містечко.

Дехто з підлітків Покровського мріє в майбутньому працювати саме на телебаченні, тому подорож до Києва на улюблений канал 1+1 - це один маленький крок до заповітної мрії. А ще, звичайно, почути поради та життєві установки від популярних телеведучих про секрети успіху.

"До нас на канал звернулася лідер молодіжного центру "ПросторОК " Вікторія Вялих, яка минулого року ініціювала створення цього простору в їхньому місті, і розповіла про те, що молодь любить дивитися 1+1. Тому ми охоче запросили їх до нас в гості. Дітям важливо дати підтримку, допомогти зорієнтуватися на їхньому шляху дорослішання, показати орієнтири", - сказала Ірина Ванникова.

Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки &quot;плюсів&quot; показали чарівні фото з дітьми

Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки &quot;плюсів&quot; показали чарівні фото з дітьмиЗустріч пройшла захоплююче (фото: прес-служба 1+1)

Відразу після закінчення ефіру Денного шоу "Твій день" діти зайшли в студію і поспілкувалися з Владом Ямою, Русланою Писанкою та Іриною Ванниковою. Гості з цікавістю запитували у телезірок, ким вони мріяли бути в дитинстві, як вчилися в школі, що найцікавіше в професії ведучого, які кумедні ситуації відбувалися з ними в прямих ефірах. Так, Влад Яма зізнався, що в дитинстві мріяв стати водієм машини, яка розвозить хліб, Ірина Ванникова розповіла, як важливо добре вчитися в школі та інституті, а Руслана Писанка зазначила, що ніколи не треба здаватися і йти впевнено вперед до своїх мрій.

Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки &quot;плюсів&quot; показали чарівні фото з дітьми

Діти залишилися в захваті (фото: прес-служба 1+1)

А у студії ТСН дітей зустріла Соломія Вітвіцька, яка розповіла свою історію успіху - від звичайної журналістки до популярної ведучої найрейтинговіших новин у прайм-тайм на 1+1. Соломія поділилася деякими секретами закадрової роботи - як готуються новини, як потрапляють в телесуфлер і що найголовніше в роботі телеведучого. Підлітки уважно слухали телеведучу і ставили серйозні питання не тільки про деталі студійної роботи, а й про війну на Сході і про світ, про який вони давно мріють.

"Мені цікаво було самій побачити, як все влаштовано в головній студії новин України, тому що намагаюся стежити за подіями, які відбуваються в Україні та світі. Мої улюблені ведучі новин Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Лідія Таран, Соломія Вітвіцька. Також люблю дивитися "Сніданок з 1 + 1" та розважальні програми. З вибором своєї майбутньої професії ще не визначилася, тому хотіла сама побачити, що означає бути телевізійним журналістом", - розповіла 16-річна Ірина Коломоєць.

Влад Яма, Руслана Писанка та інші зірки &quot;плюсів&quot; показали чарівні фото з дітьми

Ведучі розповіли про свою роботу (фото: прес-служба 1+1)

"У мене було велике бажання приїхати на канал 1+1, тому що мрію через кілька років працювати саме тут (посміхається). Я знаю багато ведучих, але найбільше мені подобаються Лідія Таран, Марічка Падалко, Наталія Мосейчук, Діма Комаров, Влад Яма. Люблю дивитися серіали, створені студією 1+1, а саме "Школу". Мені подобаються сюжети "Вражаючі історії ТСН" та "Світ навіворит". Я хочу стати журналісткою! Я вмію співати, танцювати, трохи граю на фортепіано та гітарі, обожнюю знімати в Tik-Tok і веду блог в Instagram", - говорить 12-річна школярка Валерія Швець.

Звичайно, діти зробили багато селфі з ведучими, отримали автографи, спільні фото на пам'ять, частування та сувеніри від 1+1. А найголовніше, деякі з них вже визначилися з майбутньою професією і пообіцяли, що обов'язково повернуться на канал 1+1, але вже в якості репортера.

Раніше ми писали, що зміненого Влада Яму не впізнали шанувальники.

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