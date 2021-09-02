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Влад Яма з сином влаштували танці в київському ресторані: миле відео

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Києва, Четвер 02 вересня 2021 22:02
Влад Яма з сином влаштували танці в київському ресторані: миле відео Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Автор: Володимир Костирін

Влад Яма станцював зі своїм 5-річним сином Леоном на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками". Вечірку влаштували в одному з київських ресторанів, і на заході виступають відомі українські артисти.

Про це 2 вересня передає кореспондент "РБК-Україна".

Під музику, що звучала, хлопчик в сорочці з веселим принтом і з метеликом попросив батька-хореографа в "строгому" костюмі разом виконати один нехитрий танцювальний рух "хвиля".

Тато з сином взялися за руки, і зі сміхом влаштували милий танок, який був схожий на веселі ігри.

39-річний Яма з хлопчиком свої "викрутаси" виконали під виступ інді-групи KADNAY, вокаліст якої теж буде на паркеті.

Крім Влада Ями, судді "Танці з зірками", на презентації нового - вже 5-го сезону популярного проекту, засвітилися член журі шоу, українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський, чемпіонка світу та України з бальних танців, переможниця минулого сезону Олена Шоптенко, танцюрист і актор Дмитро Дікусар, продюсер шоу "Танці з зірками" Володимир Завадюк, а також співачка Lida Lee, яка теж виступала на вечірці.

Захід проходив у ресторані Belkin в парку імені Пушкіна на Шулявці.

Відео: Влад Яма з сином влаштували веселі танці на презентації 5-го сезону шоу "Танці з зірками"

Раніше повідомлялося, що Влад Яма підкорив мережу знімком з сином, і шанувальники зазначили, що хлопчик дуже схожий на свого дідуся - тата Влада.

Також ми писали про те, що нещодавно Влад Яма після вечері в київському ресторані потрапив під крапельницю.

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