Влад Яма з сином влаштували танці в київському ресторані: миле відео
Влад Яма станцював зі своїм 5-річним сином Леоном на презентації нового сезону шоу "Танці з зірками". Вечірку влаштували в одному з київських ресторанів, і на заході виступають відомі українські артисти.
Про це 2 вересня передає кореспондент "РБК-Україна".
Під музику, що звучала, хлопчик в сорочці з веселим принтом і з метеликом попросив батька-хореографа в "строгому" костюмі разом виконати один нехитрий танцювальний рух "хвиля".
Тато з сином взялися за руки, і зі сміхом влаштували милий танок, який був схожий на веселі ігри.
39-річний Яма з хлопчиком свої "викрутаси" виконали під виступ інді-групи KADNAY, вокаліст якої теж буде на паркеті.
Крім Влада Ями, судді "Танці з зірками", на презентації нового - вже 5-го сезону популярного проекту, засвітилися член журі шоу, українсько-американський чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський, чемпіонка світу та України з бальних танців, переможниця минулого сезону Олена Шоптенко, танцюрист і актор Дмитро Дікусар, продюсер шоу "Танці з зірками" Володимир Завадюк, а також співачка Lida Lee, яка теж виступала на вечірці.
Захід проходив у ресторані Belkin в парку імені Пушкіна на Шулявці.
Відео: Влад Яма з сином влаштували веселі танці на презентації 5-го сезону шоу "Танці з зірками"
Раніше повідомлялося, що Влад Яма підкорив мережу знімком з сином, і шанувальники зазначили, що хлопчик дуже схожий на свого дідуся - тата Влада.
Також ми писали про те, що нещодавно Влад Яма після вечері в київському ресторані потрапив під крапельницю.