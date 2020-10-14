Володимир Остапчук напередодні весілля висловився про дітей і стосунки з екс-дружиною

Володимир Остапчук та його наречена Христина Горняк 15 жовтня стануть чоловіком і дружиною. Парі довелося перенести дату весілля з поважної причини – вони перехворіли коронавірусною інфекцією. Тепер же наречений і наречена мають намір відзначити свято у колі близьких. Напередодні відповідального заходу Володимир і Христина вирішили поспілкуватися з шанувальниками і відкрити деякі подробиці.

В Instagram-stories шоумен відповів на запитання користувачів мережі і розкрив деталі весілля і особистого життя, зокрема, відповів на запитання про дітей і стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко.

Так, підписників ведучого цікавило, чи будуть присутні на весіллі 7-річна донька Емілія і дворічний син Еван-Олександр. Виявилося, дівчинка і хлопчик не прийдуть на свято.

"Ні, не будуть. По-перше, інших дітей також не буде, а по-друге, ми вирішили окремо з ними погуляти і відзначити", - поділився планами Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На це питання відповіла і його наречена Христина Горняк. Вона зробила уточнення: "Не завжди все залежить від нас".

Фото:instagram.com/kristygor

Також обраниця ведуого розповіла про стосунки з його дітьми від попереднього шлюбу, адже він вже встиг познайомити Христину з донькою і сином. "Передаємо один одному привіт, навіть нещодавно записували з Емілією відеопривіти. Але в гості до нас вони не приходили. Дуже чекаємо!" - запевнила Горняк.

Фото:instagram.com/kristygor

Володимир також прокоментував свої стосунки з колишньою дружиною Оленою Войченко. "Ми завжди будемо спілкуватися з Оленою. Тому що у нас прекрасні дітки, яких ми обоє любимо і обоє виховуємо", - відповів Володимир.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Також шоумен зазначив, що хвилюється перед весіллям і йому дуже приємно, що обраниця візьме його прізвище. Христина уточнила, що вінчатися пара поки не планує. "Всьому свій час", - запевнила вона.

Фото:instagram.com/kristygor

Також щаслива наречена розкрила деякі подробиці весільного торжества. Вона заявила, що в класичному розумінні подружок нареченої у неї не буде.

Фото:instagram.com/kristygor

"Максимально комфортне весілля, без короваю, рушника і подружок нареченої", - зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше нумеролог спрогнозувала майбутнє шлюбу Володимира Остапука і його коханої.