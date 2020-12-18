ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Володимир Остапчук здивував усіх напередодні жорсткого карантину

Новость на русском → Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 12:18
Володимир Остапчук здивував усіх напередодні жорсткого карантину Володимир Остапчук (фото: PR Batteries)
Автор: Lite

Володимир Остапчук, який нещодавно заінтригував новиною про дитину, знову заспівав. Так, шоумен, стендап-комік і ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна" представив танцювальний трек "Вечеринка года".

Це, за словами зірки, музичний реліз напередодні локдауну і першого в нашому житті Нового року, коли у всіх є реальний привід чекати, радіти і молитися, щоб старий 2020-ий нарешті залишився в минулому.

"Я подумав, що цей 2020-ий рік варто провести, як треба. Нехай він вже нарешті закінчиться, поки ми всі не зійшли з розуму. Насправді ідея прийшла ще два місяці тому, вже тоді я сподівався скоріше завершити цей "чудовий" рік. Знаєте, у цьому році навіть вечірки інші, не такі гучні та численні. Тому я вирішив якимось чином прикрасити новорічні свята і зробив такий трек. Їсти під нього олів'є і чекати Нового, сподіваюся, більш вдалого, року буде трохи веселіше", - ділиться Володимир.

Нова пісня Остапчука про вечірку року

Шоумен також планує зйомки кліпу "Вечеринка года", режисерами якого стануть самі підписники Остапчука. Яким чином, артист поки не розкриває, але каже, що підготував якийсь квіз.

Раніше Остапчук показав зворушливе відео з весілля з Христиною Горняк і презентував авторську пісню "В фильмах Тарантино".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Володимир Остапчук
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Українська делегація поїде до Страсбурга на січневу сесію ПАРЄ