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З Владом Ямою трапилася аварія в Києві: подробиці

Автор: Світлана Мащенко

З Владом Ямою трапилася неприємна аварія в Києві. Шоумен влетів на швидкості в яму, сильно пошкодивши колесо.

На щастя, все обійшлося без серйозних наслідків, як для автомобіля, так і для Влада Ями. Хореограф відзвітував про подію у своєму Instagram-stories, нарікаючи на дороги і попередивши водіїв "не літати".

"Як тільки я встиг подумки похвалити нову дорогу, як отримав сигнал: "Не поспішай, все добре, дороги, як і раніше, такі, як повинні бути", - розповідає хореограф.

Влад Яма пошкодив колесо (відео: instagram.com/stories/vladyama_official)

На допомогу Владу прийшов автослюсар Вова, який здійснив заміну пізно ввечері в День святого Миколая.

"Це Вова, але для мене він як мінімум Миколай, тому що приїхав виручити мене навіть перед нічною зміною. Свята людина", - написав Влад і додав, що самостійно виконувати роботу йому забороняють лікарі через травму руки, яку він отримав на репетиціях "Танців з зірками".

Влад Яма потрапив у неприємну аварію (скрін: instagram.com/stories/vladyama_official)

Пізніше шоумен додав, що колесо відновленню не підлягало і його довелося просто викинути.

Влад Яма пошкодив колесо на дорозі (скрін: instagram.com/stories/vladyama_official)

Раніше ми писали, що в подібну неприємність потрапив і зірка "Ліги сміху" Володимир Дантес.

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