RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Владна і впевнена в собі: Санта Дімопулос зізналася, чому вибирає червоний колір для одягу

Автор: Lite

Переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос, здається, з одного відпочинку летить на інший: Дубай, Мальдіви, де тільки знаменитість не "вигулює" свої купальники.

Дівчата, які фолловерят зірку, постійно запитують у Санти, якого бренду та або інша річ. Але бренди не всім по кишені, а ось запам'ятати модель не завадить: твп-3 купальника Санти, які прикрасять будь-яку фігуру.

Виявляється, улюблений колір не тільки купальника, але і взагалі одягу у Дімопулос - червоний.

"З недавнього часу я відчуваю любов до червоного. Психологи кажуть, цей колір воліють владні, активні, упевнені в собі люди з сильною енергетикою, сміливістю і жагою до життя. Повністю погоджуся", - написала Дімопулос і запостила фото у червоному купальнику.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos/)

Шанувальники у відповідь на слова Санти стали ділитися своїми улюбленими колірними перевагами:

  • Теж, доречі, раніше почувала себе не комфортно в червоному - а зараз чим далі - тим більше у мене його
  • Амазонка. Войовниця. Красуня
  • Ти в червоному особливо прекрасна!

Напомним, Санта дала прості, але важливі поради, як подорожувати з дітьми: годтоби дорога в радість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Танцы со звездамиСанта Димопулос