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Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі

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Париж, Франція, П'ятниця 12 листопада 2021 09:37
Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі Володимир Остапчук з дружиною Христиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною влаштували собі романтичний вікенд в Парижі у жовтні. Пара насолодилася мальовничою архітектурою, смачною їжею і компанією один одного і не упустила нагоди зробити яскраві кадри з приголомшливим видом на головну визначну пам'ятку міста.

Фотосесію в стилі love story дружина шоумена опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Закохані позували на даху будинку з видом на Ейфелеву вежу, яка виблискувала жовтими вогнями.

Для зйомки вони вибрали ефектні вечірні вбрання - так, Христина одягла довгу атласну сукню золотистого кольору з відкритою спиною. Вона доповнила спокусливий лук босоніжками на шпильці в тон вбранню і мінімалістичними прикрасами. Волосся Горняк зібрала в хвіст, а на обличчі зробила гарний макіяж з темною помадою на губах.

Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі

Володимир позував поруч з коханою в класичному чорному костюмі і білій сорочці. Вони ніжно обіймали один одного, гуляли по даху за руки і виглядали дуже щасливими.

Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у ПарижіЗакохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі

"Наш Париж. Дивовижний вікенд, наповнений любов'ю, пристрастю, смаком випічки і красою в кожній дрібниці. Дякую, Христина, що ти моя. За наші прогулянки/сонячні сніданки/шампанське з круасанами і любов в очах! Ще одна ідеальна поїздка в нашу сімейну скарбничку", - зворушливо поділився Остапчук під знімками.

Закохані на даху: Володимир Остапчук з дружиною влаштували романтичний фотосет у Парижі

Володимир Остапчук з дружиною Христиною підкорили романтикою на дахах Парижа (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дружина ведучого також ніжно звернулася до нього на своїй сторінці.

"З тобою я стала м'якше, з тобою я стаю сміливіше, а саме сміливіше в любові! Тримай мене міцніше і не відпускай, адже між нами точно щось дуже особливе! Ми вчимося, ми дорослішаємо і стаємо мудрішими! Кожна наша подорож залишає слід на довгу пам'ять! Наша листівка "from Paris with love" виглядає так ніжно! Лю", - написала Горняк.

Вона також виклала чуттєве відео, на якому танцює з коханим прямо на даху з келихом вина в руках.

"Пам'ятаю, як там було холодно і страшно, але навіть це не зможе затьмарити ті відчуття, які ми випробували разом! Танцювати на даху в центрі Парижа - це окреме задоволення! Хочу ще!!! Dance with me, my love!" - поділилася емоціями дівчина.

Раніше ми писали, що Остапчук стане зухвалим злочинцем з серіалу "Паперовий дім".

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Володимир Остапчук
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