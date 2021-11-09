Остапчук стане зухвалим злочинцем з серіалу "Паперовий будинок"

В ефірі популярного шоу "Маска" на каналі "Україна" відбудеться справжнє пограбування! Група авантюристів у червоних комбінезонах і в масках погрожує захопити сцену.

Але спокійно - в одному з цих зухвалих злочинців замаскувався ведучий Володимир Остапчук, який у 4 випуску перевтілиться в героя культового серіалу "Паперовий будинок".

"Я обожнюю цей серіал! Ми з дружиною дивились його під час першого карантину. Таке враження, що мені продали нескінченний феєрверк емоцій, тому що ми переглянули першу серію і такі: "Ну, все, 2 ночі, йдемо спати". Потім показують тизер до наступної серії, і ми розуміємо - чорт, знову не спати до 4 ранку", - каже ведучий.

"Навіть якщо ви ще не бачили цей легендарний іспанський серіал, все одно знайте, що там звичайні громадяни Мадрида були "за" грабіжників, бо ті уособлювали собою боротьбу зі злом", - додає Остапчук.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Ми вже прикипіли до наших масок, кожен учасник має свою армію прихильників серед глядачів. Тому, звичайно ж, з кожним ефіром відкривати якусь маску важче. Але зрозумійте нас правильно - ми не хочемо сказати, що хтось програв, просто у нас перемогло бажання якомога швидше дізнатися, хто ж там ховається. У попередніх ефірах у зіркових детективів були правильні версії щодо тих героїв, яких ми вже розсекретили, тож цікаво, чи вдасться їм розгадати й інших учасників", - зазнає ведучий грандіозного шоу.

Володимир Остапчук (фото: прес-служба каналу "Україна")

До речі, на цьому перевтілення Остапчука не закінчаться. А у святковому спецвипуску шоу "Маска", яке вийде напередодні Нового року 2022 - ввечері 31 грудня - Володимир обіцяє взагалі вразити глядачів так, що у всіх "відбере мову".

Володимир Остапчук (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що у попередньому ефірі найбільш утаємниченого шоу країни глядачі та зіркові детективи розсекретили дивовижну Фею.

В костюмі чарівниці приховувалась улюблена зіркова ведуча програми "Ранок з Україною" та акторка Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик у костюмі Феї (фото: прес-служба каналу "Україна")