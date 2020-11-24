Закохані і щасливі: внучка Ротару з нареченим показали щастя біля океану

Соня Євдокименко відправилася з коханим в Мексику

Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко, схоже, зустріла того самого. Обранцем 19-річної красуні став український підприємець і мільйонер Денис Жданов, який, як і дівчина, зараз живе в Нью-Йорку. Подейкують, що в наступному році пара готується зіграти весілля, а поки закохані відправилися на відпочинок до океану. Хоч спільних фото у закоханих немає, зате Соня опублікувала барвистий кадр на сторінці в Instagram, а Денис показав відео коханої у сторіс.

Так, дівчина опублікувала ефектний кадр, зроблений на фестивалі Art With Me у Тулумі (Мексика), куди поїхала разом з коханим. На фото вона позує в білій блузці та спідниці міні відтінку кемел. Соня зображена на тлі оригінальної дерев'яної інсталяції.

Соня Євдокименко побувала на арт-фестивалі в Мексиці (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше Соня опублікувала пікантний і ефектний кадр. Фото зроблене зі спини. Вона розташувалася в гамаку-сітці і позує в купальнику і напівпрозорій сорочці, кокетливо приспустивши її з плеча. "Пробудження у раю", – підписала дівчина мальовниче фото на тлі буйної зелені.

Софія показала яскравий кадр з Мексики (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Схоже, пара зняла так званий будиночок на дереві, адже Денис показав у сторіс подібні автентичні споруди.

Також він опублікував ролик з Сонею в головній ролі. Дівчина на пляжі грається з великим кошлатим псом, обіймаючи тварину.

Любиый Софії зняв її витівки на пляжі

Нагадаємо, що раніше Соня Євдокименко дала топ-3 ефективних поради, як доглядати за шкірою в холодну пору року.