RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Знову разом? Олександр Еллерт привітав Ксенію Мішину з річницею романтичним відео

Автор: Марина Настевич

Зовсім недавно перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина, і її обранець, гуморист Олександр Еллерт, оголосили про своє розставання. Однак нова публікація чоловіка в мережі викликала бурхливу реакцію у шанувальників, а також надію на те, що пара знову разом або ж на шляху до примирення.

У своєму Instagram Еллерт розмістив романтичне відео з Мішиною і ніжно привітав її з річницею.

У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні спільні моменти Ксенії та Олександра.

Вельми символічна також і музика, на яку наклав відео Олександр. Це трек переможців Євробачення 2021, групи Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").

"З річницею, кохана!" - написав комік під відео.

Публікація викликала небувалий ажіотаж серед підписників Еллерта, які тут же залишили сотні коментарів. Одні вимагають пояснень і не розуміють, що відбувається, інші ж вирішили, що пара знову разом і засипали їх привітаннями.

  • Щас ось взагалі нічого не зрозуміла
  • Чого? Вибачте мене, але я одна нічого не розумію?
  • Народ вимагає пояснень
  • В сенсі? А що відбувається?
  • Стопе, ви не розлучилися?
  • Моя перша реакція це шок
  • Ми сумували за вашою скаженою парочкою
  • Я знала що ви прикальнулись!!! Вітаю вас
  • Ура!!! А я знала і відчувала!.. ну вистачить вже шифруватися! З усіма нами буває таке адже. Намистинки наші
  • Відео агонь. Дуже класне. Дивлюся з посмішкою
  • Вітаю, помиріться ви вже
  • Я так і знала що ви разом. Ви Ідеальна пара, тільки через вашу пару я вірю в любов

До слова, Мішина в сторіс свого аккаунта виклала відео з величезним букетом троянд, запропонувавши вгадати, від кого вони. Що ж, тепер це стало дуже навіть ясно!

Раніше ми писали, що Ксенія Мішина оголилася у ванній і розповіла про жіночу привабливість.

Читайте LITE в Google News
Ксения МишинаШоу-бізнес