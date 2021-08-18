Знову разом? Олександр Еллерт привітав Ксенію Мішину з річницею романтичним відео

Зовсім недавно перша українська "Холостячка", актриса Ксенія Мішина, і її обранець, гуморист Олександр Еллерт, оголосили про своє розставання. Однак нова публікація чоловіка в мережі викликала бурхливу реакцію у шанувальників, а також надію на те, що пара знову разом або ж на шляху до примирення.
У своєму Instagram Еллерт розмістив романтичне відео з Мішиною і ніжно привітав її з річницею.
У ролику можна побачити зворушливі, пристрасні і смішні спільні моменти Ксенії та Олександра.
Вельми символічна також і музика, на яку наклав відео Олександр. Це трек переможців Євробачення 2021, групи Måneskin, - I wanna be your slave ("Я хочу бути твоїм рабом").
"З річницею, кохана!" - написав комік під відео.
Публікація викликала небувалий ажіотаж серед підписників Еллерта, які тут же залишили сотні коментарів. Одні вимагають пояснень і не розуміють, що відбувається, інші ж вирішили, що пара знову разом і засипали їх привітаннями.
До слова, Мішина в сторіс свого аккаунта виклала відео з величезним букетом троянд, запропонувавши вгадати, від кого вони. Що ж, тепер це стало дуже навіть ясно!
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина оголилася у ванній і розповіла про жіночу привабливість.