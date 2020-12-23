Знову разом: Олена і Діма Коляденки зійшлися після 19-річної розлуки (фото)

Після 19 років з моменту розставання відомий режисер і продюсер Олена Коляденко і головний шоумен країни, телеведучий і співак Діма Коляденко знову разом.

Діма і Олена Коляденки (фото з особистого архіву шоумена)

Творча пара, яка була в шлюбі 9 років і створила один з найуспішніших балетів країни на світанку українського шоу-бізнесу, знову зустрілася на одній сцені. Діма виконає ключову роль в гучному танцювальному спектаклі Олени та її Freedom Ballet.

"Я запросила Діма в "Шафу" зіграти особливий образ - героя, який відкриває шафу на початку вистави, де відбуваються подальші дії. Як колись він відкрив для мене двері у світ мистецтва і театру, де всьому мене навчив", - розповідає Олена.

24 грудня виставу покажуть у Київському академічному Молодому театрі

Від такої пропозиції сам шоумен прийшов у захват.

"Олена Коляденко - це моя сім'я. Вона народила мені сина, нашу гордість. Ми ніколи не припиняли спілкування, але це була несподівана пропозиція. Лєна зателефонувала мені місяць тому о пів на другу ночі і запросила зіграти роль у виставі. Я відразу сказав "так, згоден", не дослухавши її. Я навіть не мріяв, що можу стати артистом такого відомого у світі балету", - зазначив він.

Нагадаємо, що майбутні артисти познайомилися в Сумах, де їх поєднала любов до сцени і один до одного, разом заснували популярний балет "Арт-Класик", народили сина Філіпа (сьогодні - учасник групи KADNAY), а потім розійшлися на довгі роки.

Діма і Олена Коляденки в молодості (фото з особистого архіву шоумена)

Раніше ми писали, що Діма Коляденко розкрив подробиці відносин з Іриною Білик.