"Разом": Надя Дорофєєва розсекретила свого нового обранця (фото)

Артистка таким чином підтвердила, що зустрічається з 33-річним Мішею Кацуріним.

Кадр Надя підписала лаконічно: "разом", після чого відключила в пості можливість писати коментарі.

Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, до речі, що ресторатор розлучився кілька місяців тому зі своєю дружиною, причому в той же період, як і був розірваний шлюб Дорофєєви з Дантесом (були одружені з 2015 по 2022 рік).

Тут також варто відзначити, що після зоряного розлучення незабаром в мережі поповзли чутки, що роман з Кацуріним і міг стати причиною розставання сім'ї артистів, причому Володимиру Дантесу також приписують роман з колишньою дружиною ресторатора - Дашею. Їх сім'ї давно дружать, і торік під час карантину навіть проживали разом.

Шлюб Михайла і Дарини теж тривав 7 років. Вони разом виховують двох дітей.

Михайло Кацурін з колишньою дружиною і бізнес-партнером Дашею (instagram.com/misha_katsurin)

Дорофєєва і Дантес, пояснюючи причини свого розлучення, назвали те, що просто любов пішла, вони самі подорослішали, і вирішили мирно розлучитися.

Раніше ми писали, що перед цим в мережі з'явилося фото, на якому Дорофєєва і Кацурін разом гуляють по Барселоні. На кадрі вони обіймаються посеред вулиці.

Дорофєєва і Кацурін в Барселоні (фото: twitter.com/allliiiiisaaaa)