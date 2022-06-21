"Разом": Надя Дорофєєва розсекретила свого нового обранця (фото)

Надя Дорофєєва не стала затягувати з секретами про свого нового обранця, з яким в артистки зав'язалися романтичні стосунки. Співачка опублікувала в мережі спільний знімок з відомим київським ресторатором, і уточнила, що пара разом
Романтичне фото Дорофєєва виклала у своєму Instagram.
Артистка таким чином підтвердила, що зустрічається з 33-річним Мішею Кацуріним.
Кадр Надя підписала лаконічно: "разом", після чого відключила в пості можливість писати коментарі.
Надя Дорофєєва і Михайло Кацурін (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, до речі, що ресторатор розлучився кілька місяців тому зі своєю дружиною, причому в той же період, як і був розірваний шлюб Дорофєєви з Дантесом (були одружені з 2015 по 2022 рік).
Тут також варто відзначити, що після зоряного розлучення незабаром в мережі поповзли чутки, що роман з Кацуріним і міг стати причиною розставання сім'ї артистів, причому Володимиру Дантесу також приписують роман з колишньою дружиною ресторатора - Дашею. Їх сім'ї давно дружать, і торік під час карантину навіть проживали разом.
Шлюб Михайла і Дарини теж тривав 7 років. Вони разом виховують двох дітей.
Михайло Кацурін з колишньою дружиною і бізнес-партнером Дашею (instagram.com/misha_katsurin)
Дорофєєва і Дантес, пояснюючи причини свого розлучення, назвали те, що просто любов пішла, вони самі подорослішали, і вирішили мирно розлучитися.
Раніше ми писали, що перед цим в мережі з'явилося фото, на якому Дорофєєва і Кацурін разом гуляють по Барселоні. На кадрі вони обіймаються посеред вулиці.
Дорофєєва і Кацурін в Барселоні (фото: twitter.com/allliiiiisaaaa)
Після цього Дантес прокоментував чутки про те, що його екс-дружина розірвала стосунки через іншого чоловіка.
Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої та Дантеса стало відомо 18 березня.