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Разом чи ні? Ірина Шейк розповіла правду про роман з Каньє Уестом

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США, П'ятниця 17 вересня 2021 17:24
Разом чи ні? Ірина Шейк розповіла правду про роман з Каньє Уестом Ірина Шейк і Каньє Уест (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

На початку року Каньє Уест і Кім Кардашьян остаточно вирішили розійтися і подали на розлучення. І преса тут же почала шукати "третього зайвого". Ним виявилася модель Ірина Шейк, яка нібито дуже давно подобалася реперу.

35-річна Ірина Шейк і 44-річний Каньє Уест провели разом вікенд у Франції, відзначаючи день народження музиканта. Правда, продовження роману не було.

За словами інсайдерів, далі взаємної симпатії справа не зайшла. Нібито після короткого роману пара вирішила розлучитися. Коментарі з цього приводу вони не давали.

Разом чи ні? Ірина Шейк розповіла правду про роман з Каньє УестомІрина Шейк не стала мовчати (фото: instagram.com/irinashayk)

І ось нарешті Шейк вперше прокоментувала чутки про роман з Каньє Уестом. І причому висловилася досить різко.

"Завтра поповзуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром, і? А післязавтра це буде хтось інший. У моєму особистому житті завжди щось відбувається, я просто тримаю це при собі, - сказала знаменита модель і додала, що така скритність у них в роду - норма. - Моя бабуся була секретним агентом під час Другої світової війни. Я думаю, що особисте життя повинне бути особистим. Ірина в стилі КДБ ", - жартує дівчина.

Раніше Ірина Шейк показала провокаційний осінній образ.

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