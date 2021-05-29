Разом або нарізно? Мішина і Еллерт розкрили правду про свої стосунки

"Чого ми будемо виносити назовні незрозумілі рухи? Все буває. Це властивий стосункам процес", - ухильно пояснила такі насторожуючі зміни актриса.

Олександр розповів про непростий графік закоханих, який часом не залишає їм часу на спілкування, але пара вже звикла справлятися з цим фактом.

"Графіки не проблема. Вона тиждень приходить о 5 ранку, а я йду о 9. Проблема, хто вранці піде перепарковувати машину", - сміється Еллерт.

Ксенія і Олександр розповіли про свої стосунки (фото: instagram.com/holostyakstb)

А ось спірні і конфліктні ситуації закохані вирішують спільно і вважають за краще розмовляти один з одним, а не накопичувати образи.

"Сідаємо, розмовляємо. Я можу поображатися, можу і я чимось образити. І я прошу розмовляти через слово "кохана" - це відразу відпускає", - поділилася лайфхаком Ксенія. "У будь-яких стосунках треба приймати і віддавати", - вважає Еллерт.

Олександр - натура творча і романтична, тому він звик робити широкі жести для коханої.

"Я недавно прилетіла з Хорватії (актриса брала участь в зйомках міжнародного проекту – прим. ред.) І мене Саша зустрів в музикантом, з саксофоністом прямо в аеропорту. Ми потанцювали", - згадала про сюрприз від коханого Ксюша.

У відносинах Ксенії та Олександра панує романтика (фото: instagram.com/ellert_a)

Також не обійшлося і без провокаційних питань про весілля. "Може, Еллерт зробить пропозицію в наступному році або я йому в цьому", - жартома поділилася планами пари актриса.

Мішина дала пораду своїй послідовниці, Златі Огневич, яка стала новою "Холостячкою". Співачка також була присутня в студії пост-шоу.

"Будь сміливою в прийнятті рішень і своєму виборі. Слухай серце і внутрішній навігатор. Не слухай нікого - тільки себе", - звернулася актриса до Злати.