Знову наречена? Аліна Гросу вперше після розлучення з'явилася в білій сукні

Аліна Гросу порадувала шанувальників образом в білосніжній сукні

Аліна Гросу розлучилася з чоловіком через півроку після весілля. Союз з молодим російським бізнесменом Олександром Комковим був недовговічним, але українська співачка не сумує. Вона щосили зайнята зйомками, презентаціями, різноманітною творчістю. Судячи з усього, життя у неї б'є ключем.

Так, днями Аліна заінтригувала прихильників чином в стильному, білосніжній сукні. У такому вбранні зазвичай йдуть під вінець. Невже, Гросу знову зважилася? Виявилося, що ні.

Річ у тому, що співачка зняла новий кліп під назвою "Голий король". Там вона постає у вінчальній сукні, а компанію їй складає козел. Співачка розповіла про історію зйомок і поділилася емоціями.

"Під час зйомок, жоден козел не постраждав. У кліпі у нас знімався справжній козел на ім'я Ромео і з ним було дуже легко і приємно працювати, а також в деяких сценах знімався тільки штучний макет рогатого (представлений на цих фото), і окремі його частини - копитця, як в першій сцені в ліжку, якими управляли хлопці-умільці. У тих сценах, де нам потрібно було катувати тваринку (прикріпити пензель до копитця або вилку) - ми використовували не живого козлика, щоб не травмувати його", - розповіла артистка на своїй сторінці в Instagram.

Також виконавиця розповіла, що в сценах з макетом козла було дуже важко працювати через його запах.

"Треба зізнатися, що аромат від макета-опудала стояв просто вбивчий. І я молилася про сцени з живим козликом, бо з макетом зніматися було нереально, хоч в приміщенні, хоч на вулиці. Ще й з моїм дуже тонким блювотним порогом", - зізналася Аліна.

Аліна Гросу у весільній сукні знялася в кліпі (фото: instagram.com/alina_grosu)

Як ми писали раніше, Гросу висловилася про вагітність і свої стосунки з чоловіком.

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