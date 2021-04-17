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Була натхненна, що ми здобули свободу: Приходько зробила зізнання про українську мову

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 13:18
Була натхненна, що ми здобули свободу: Приходько зробила зізнання про українську мову Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Lite

Анастасія Приходько зовсім недавно стала багатодітною мамою – у неї народився третій малюк. Співачка довго приховувала свою вагітність і не зізнавалася, що знаходиться в цікавому положенні, але потім пояснила, що не хотіла привертати зайву увагу і старалася зберегти цю новину як щось особисте й потаємне. Тепер вона з задоволенням спілкується з прихильницями на теми материнства і робить особисті зізнання.

Так, на сторінці в Instagram Анастасія показала чорно-біле фото топлес в розстібнутому піджаку і поговорила з шанувальниками про свою творчість.

Співачка повідомила, що має намір відновити творчу діяльність. Незважаючи на те, що артистці доводиться витримувати критику, вона буде продовжувати співати, адже не може без сцени. Анастасія визначилася зі стилем музики – вона зізналася, що хоче виконувати рок.

"Я не мріяла співати український рок, так, як виросла на піснях Цоя, ДДТ, Наутілус, Маша і Ведмеді, 7Б, а далі вже Арбеніна, Земфіра і так далі... Але, я була так натхненна тим, що ми здобули свободу, почали шлях до самостійної країни, почала процвітати українська мова, і я почала вчити мову і писати українські пісні", - зазначила артистка.

Вона нагадала, що у неї є повністю україномовний альбом "Саме той", а також знакові пісні "Герої не вмирають", "Саме той", "Тримай".

Була натхненна, що ми здобули свободу: Приходько зробила зізнання про українську мову
Анастасія показала пікантне фото (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Зараз Приходько працює над новим матеріалом і обіцяє незабаром представити свіжу композицію.

Нагадаємо, що раніше Анастасія Приходько показала зворушливе відео з третім малюком.

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