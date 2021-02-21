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Чудова: Ірина Білик підкорила красою на нових знімках свого друга-фотографа

Автор: Lite

Ірина Білик стала однією з талановитих жінок України, які взяли участь у легендарному проект у стилі harcourt.

Кілька знімків зірка показала у своєму Instagram.

"Мені було дуже приємно взяти участь у фотопроекті мого друга Ростислава Ріпки, якого я знаю багато років, всі відомі жінки, що брали участь в цьому проекті, гідні мати у своїй колекції мегавишукані художні фото", - написала Білик.

Вона додала, що це найбільший в Україні зірковий проект в легендарному французькому стилі harcourt.

"На фотографіях колекційного видання, немов у чорно-білому фільмі, в образах кінодів постануть 37 зірок спорту, моди, сцени, телебачення і кіно. Це сильні й талановиті жінки, які надихають мільйони українців", - ознайомила з проектом своїх фоловерів Білик.

На чорно-білому знімку білик позує в циліндрі і ажурних рукавичках. Яскравий макіяж, стильна укладка - шанувальники засипали Білик компліментами і привітаннями.

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

  • Ірина, ви просто восхитетельно виглядаєте
  • Неймовірна! Браво
  • Шикарні знімки!

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик шокувала шанувальників своїм новим стилем: неймовірно змінилася.

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Новини України Ірина Білик
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