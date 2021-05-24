Неймовірна: Кім Кардашьян показала, як носити один з найбільш трендових аксесуарів літа

На фото зірка позує в обтягуючому червоному і синьому платті, на голові у неї - безліч кісок.

Як завжди, Кім прийняла спокусливі пози, тим самим викликавши захват у своєї аудиторії - фоловери назвали свою улюбленицю просто чудовою і неймовірною. Деякі навіть відзначили, що Кардашьян помітно схудла і погарнішала.

Але особливу увагу привернув аксесуар-кільце з розсипом каменів в носі у знаменитості. У Кім воно велике і переливається всіма кольорами веселки в світлі софітів.

Занадто милі! Кім Кардашьян підкорила мережу красою молодших дітей від Каньє Уеста

Зазвичай все, в чому з'являється Кардашьян, змітають з полиць магазинів за лічені години. Тож, припускають стилісти, скоро таке кільце можна буде зустріти на всіх вулицях світу.