Чудова жінка: 54-річна Ніколь Кідман показала фігуру в легкій літній сукні

Ніколь позує в трендовому літньому платті з пишними рукавами, вишивкою і оборками. Такі образи модні щоліта, але в цьому році вони просто на піку популярності. Зірка зібрала волосся на потилиці і зробила легкий макіяж. Вона сидить на кріслі посеред саду і вивчає сценарій.

"Нехай почнеться зворотний відлік! 2 тижні до", - написала знаменита красуня. І додала хештег нового серіалу з її участю - "Дев'ять зовсім незнайомих людей". Він знятий за однойменним романом Ліани Моріарті, і Ніколь Кідман грає в ньому одну з головних ролей. Прем'єрний показ серіалу розпочнеться 15 серпня цього року.

Ніколь Кідман в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шанувальники написали, що вже з нетерпінням чекають серіалу, а також що Ніколь виглядає як завжди - незрівнянно. "Прекрасна, чудова жінка", "О боги, ти як і раніше прекрасна", "Справжній ангел... Ніколь, ти така красива, приголомшлива, елегантна, талановита і головне - благословенна", "Дивовижна королева", - пишуть вони.