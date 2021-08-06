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Чудова жінка: 54-річна Ніколь Кідман показала фігуру в легкій літній сукні

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США, П'ятниця 06 серпня 2021 22:17
Чудова жінка: 54-річна Ніколь Кідман показала фігуру в легкій літній сукні Ніколь Кідман (фото: instagram.com/nicolekidman)
Автор: RBC.UA

Ніколь Кідман знову стала однією з головних зірок мережі завдяки вдалому вибору вбрання.

Актриса опублікувала у своєму блозі нове фото, яке показало її квітучий вигляд і струнку фігуру.

Ніколь позує в трендовому літньому платті з пишними рукавами, вишивкою і оборками. Такі образи модні щоліта, але в цьому році вони просто на піку популярності. Зірка зібрала волосся на потилиці і зробила легкий макіяж. Вона сидить на кріслі посеред саду і вивчає сценарій.

"Нехай почнеться зворотний відлік! 2 тижні до", - написала знаменита красуня. І додала хештег нового серіалу з її участю - "Дев'ять зовсім незнайомих людей". Він знятий за однойменним романом Ліани Моріарті, і Ніколь Кідман грає в ньому одну з головних ролей. Прем'єрний показ серіалу розпочнеться 15 серпня цього року.

Чудова жінка: 54-річна Ніколь Кідман показала фігуру в легкій літній сукніЧудова жінка: 54-річна Ніколь Кідман показала фігуру в легкій літній сукніНіколь Кідман в новому образі (фото: instagram.com/nicolekidman)

Шанувальники написали, що вже з нетерпінням чекають серіалу, а також що Ніколь виглядає як завжди - незрівнянно. "Прекрасна, чудова жінка", "О боги, ти як і раніше прекрасна", "Справжній ангел... Ніколь, ти така красива, приголомшлива, елегантна, талановита і головне - благословенна", "Дивовижна королева", - пишуть вони.

Раніше ще одна голлівудська зірка - Марго Роббі - показала чарівний образ в білих тонах.

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