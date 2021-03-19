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Відновлюємо дефіцит: топ-3 важливих поради від дієтолога з харчування навесні

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 08:37
Відновлюємо дефіцит: топ-3 важливих поради від дієтолога з харчування навесні Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Навесні основу раціону повинні становити продукти, що допомагають відновити дефіцит нутрієнтів і поліпшити роботу організму. Про те, де їх брати розповіла дієтолог Ольга Безугла.

На своїй сторінці в Instagram вона озвучила топ-3 правила по харчуванню у весняний період.

Спеціально для адептів "взимку овочі не можу їсти - вони пластмасові" або для цінителів одного виду салату цілий рік: томатів і огірків, є деякі особливості весняних овочів.

Тут головний принцип - різноманітність і сезонність, принцип "різнобарвної тарілки" тут дуже актуальний: чим більше фарб на тарілці, тим більше корисних нутрієнтів Ви зможете отримати!

Перець, кабачки, кольорова капуста, цибуля-порей, селера, баклажан, брюссельська капуста, капуста білокачанна, капуста червоноголова, картопля, морква, пастеранак, ріпа, буряк, цикорій, редька, часник, петрушка, кріп, зелені цибуля, шпинат - вибираємо собі овочевий гарнір.

Відновлюємо дефіцит: топ-3 важливих поради від дієтолога з харчування навесні
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наступна особливість весняного раціону зниження об'єму порцій, кількості прийомів їжі або калорійності. Адже з потеплінням нашому організму потрібно на обігрів все менше енергії, а відповідно - менше калорій.

Дійсно, дуже важливо постаратися з приходом весни навести порядок в своєму графіку харчування, сформувати чіткі паузи між їжею і звернути увагу на розмір порції + з використанням достатньої кількості клітковини ми створюємо об'єм їжі, що істотно впливає на ситість.

І третьою порадою по перебудові Вашого раціону буде мінімальна термічна обробка. Ті продукти, які можна вживати в сирому вигляді - краще їсти сирими. Так ми збережемо максимум вітамінів, що дуже важливо з точки зору доставки корисних мікронутрієнтів тільки з їжі!

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова назвала основні правила, які допоможуть схуднути до літа.

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