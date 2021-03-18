Як швидко схуднути до літа: 9 правил від дієтолога

Осінь і зима — традиційна пора "набору" зайвих кілограмів. Але весна вже прийшла, а за нею скоро й літо - пора задуматися, чи ви влізете в улюблені сукні і як будете виглядати на пляжі. Як швидко і ефективно схуднути до літа, розповіла дієтолог Єва Шишова.

У своєму Instagram -акаунті спеціаліст перерахувала 9 важливих правил, які допоможуть вам скинути вагу без шкоди для здоров'я і сильного почуття голоду.

Що потрібно робити, щоб схуднути до літа:

1. Розраховуємо правильно час

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За тиждень людина може втратити близько 1 кг, тобто за місяць реально скинути 4-5 кг (може і більше, все залежить від початкових даних), але не сподівайтеся на мінус 10 кг за місяць, тобто, щоб схуднути до літа, починати треба "вже вчора".

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2. Переглядаємо раціон і харчуємося регулярно

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Прибираємо майонез, напівфабрикати, смажене, жирне, борошняне, солодке, алкоголь, газовані води, фастфуд. Налягаємо на овочі і фрукти. Харчуйтеся регулярно, включаючи основні прийоми їжі і перекуси (1-2).

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3. Правильно снідаємо

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Для того, щоб правильно запустити обмінні процеси, снідати потрібно протягом 1-1,5 годин після пробудження. Класичні варіанти сніданку – каша, омлет, запіканка, яєчня.



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4. Обідаємо з розумом

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Дуже важливо враховувати кількість жирів у своєму раціоні. Звертаємо увагу не на об'єм їжі, а на її калорійність і склад. Одна справа з'їсти салат з олією, інше – салат з жирним соусом. Шматок м'яса і пересмажена, незрозуміло з чого зроблена котлета, – теж різні речі.

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5. Вечеряємо вчасно

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Краще всього приймати їжу за 3 години до сну. Повноцінний варіант: м'ясо/птиця, риба/морепродукти, сир, яйця, як гарнір - овочі.

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6. П'ємо воду

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Обов'язково пийте воду. Вона грає дуже важливу роль на етапі розщеплення жиру. Необхідний обсяг води 1,5-2 літри. Сюди входить тільки вода без газу.

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7. Замінюємо шкідливе солодке на дозволене

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Можна гіркий шоколад, протеїнові батончики, сухофрукти, фрукти, пастилу, зефір (компоненти повинні бути натуральними).

Ілюстративне фото (pexels.com)

8. Висипаємося

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Людина краще худне, коли висипається, саме уві сні виробляються гормони, що впливають на апетит і метаболізм.

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9. Багато ходимо, займаємося спортом, робимо скраби/масажі/обгортання

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Важливо підвищити фізичну активність. Тренуємося по можливості 3-4 рази на тиждень, також дуже ефективна ходьба. Домашній догляд у вигляді скрабів, масажів та обгортань підтягне шкіру і зробить її більш еластичною.