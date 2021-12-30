Східна принцеса: Осадча під руку з Горбуновим засліпила розкішним вбранням
Зіркова українська пара телеведучих Катя Осадча і Юрій Горбунов поділилися новими фото, на яких постали в розкішних святкових луках на тлі красивої новорічної ялинки.
Атмосферними кадрами багатодітна мама поділилася у своєму Instagram.
Так, Катя приміряла шикарне чорне вечірнє плаття з пишною повітряною спідницею, прикрашене сріблястою вишивкою і дорогоцінним камінням в зоні декольте і доповнене блискучим комірцем-чокером.
Волосся ведуча поклала красивими локонами і зробила макіяж з акцентом на очах. Горбунов позував у класичному смокінгу з білою сорочкою і метеликом.
Катя Осадча та Юрій Горбунов показали стильні новорічні образи (фото: instagram.com/kosadcha)
"Останні дні перед Новим роком, місія - встигнути все, особливо в шалених пробках. Що ви робите цими днями?" - написала Осадча.
Підписники прийшли в захват від розкішного вбрання Каті і порівняли її з принцесою в коментарях.
- Принцеса з казки!
- Катенька, яка ж ви красуня і розумниця
- Катя, ви чарівні і сліпуче красиві. Просто східна принцеса
- Яка ви гарна
- Катруся, Юрко, Ви дуже гарні. Поважаю, люблю! Зі святами вас!
- Бооооже!!! Скільки краси - неперевершено!
- Після пологів покращала
- На Хюррем схожа в тому всього
- Катя, ви блискучі в усіх відношеннях!!!
- Ух ти, просто кінозірка!
- Неймовірні!!!
- Моїм очам боляче від вашої сліпучої краси. Неймовірна Катерина
- Дуже гарна пара
Раніше ми писали, що Осадча і Горбунов потрапили в різдвяну феєрію у стилі українського бароко.