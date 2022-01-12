У повітрі - свобода: Осадча влаштувала парад купальників і захопила розкішною фігурою

Катя Осадча та Юрій Горбунов зі старшим сином Іваном релаксують у гостинному екзотичному Ттаїланді. Зірки не тільки загоряють і купаються, а й освоюють культурну програму. Так, вони побували в храмі Великого Будди у Пухкеті і залишилися сповнені вражень. Своїми фотозвітами ведучі діляться в соцмережах.
Наприклад, Катя поділилася в Instagram черговою порцією кадрів з відпочинку.
Так, вона влаштувала парад купальників і захопила стрункими формами. Шанувальники не можуть повірити, що перед ними - багатодітна мама!
Катя поділилася барвистим відео, в якому зібрала найяскравіші моменти відпочинку і не забула показати свої купальники і стрункі форми.
Ось вона гуляє по пляжу, годує разом з сином слонів, на іншому кадрі – піднімається сходами до храму Великого Будди, гуляє по пляжу, знімає чоловіка і сина, поки вони насолоджуються водними процедурами і сонячними ваннами.
"Я люблю Таїланд за те, що в повітрі свобода і радість", - підписала атмосферне відео зірка.
Також вона покрасувалася в бондо в клітинку і лілово-рожевих "боксерських" вільних шортах на резинці.
Катя Осадча вражає стрункістю (фото: instagram.com/kosadcha)
"Цікава властивість свідомості - про зиму вдома забуваєш миттєво. Повне відчуття, що літо зараз скрізь", - поділилася емоціями теледива.
Не обійшлося без парочки селфі на пляжі, серед яких - з коханим чоловіком.
Катя насолоджується пляжним відпочинком (фото: instagram.com/kosadcha)
Ведуча раніше показала, як грається з сином у воді. Зірка і її чоловік більше не ховають обличчя Івана і з задоволенням демонструють його шанувальникам. Хлопчик в надувному жилеті разом з мамою купався і веселився.
Щаслива мама не спускала з рук малюка і цілувала його. Катя відображена в небесно блакитному бікіні, а на шиї у неї "острівні" прикраси – кольє з перлин і різнокольорових намистин.