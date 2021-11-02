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Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

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Вівторок 02 листопада 2021 21:21
Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег Вікові моделі (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Турчанікова

Знаменита французька актриса Катрін Деньов, яка нещодавно відзначила 78-річчя, стала обличчям нової рекламної кампанії бренду Ami. Виявляється, вона завжди була однією з улюблених актрис засновника марки Олександра Маттіуссі, і колаборація з нею - практично мрія дитинства майстра. До цього в кампейні дизайнера блищала його мати Шанталь, яка впоралася з роллю моделі на всі 100. І таких прикладів маса.

Яскрава індивідуальність давно вийшла на перший план, а характер важливіше віку і параметрів. Пропонуємо топ-5 найвідоміших вікових моделей, які можуть позмагатися в популярності навіть з юними красунями.

Кармен Делль'Орефіче

90-річна американська модель і актриса була занесена в Книгу рекордів Гіннесса як манекенниця з найдовшою подіумною кар'єрою. Першу зйомку для Vogue модель зробила в 14 років. Свій унікальний шлях вона описала в книзі "Бути красивою: секрети і прийоми, яким я навчилася за 40 років роботи моделлю".

Якщо описати їх коротко, то головне - вміти слухати себе, харчуватися правильно і багато спати. А ще - пристрасно любити життя.

"Я планую жити до 100 років. Я думаю, може, в 100 я все-таки вийду на пенсію. Може бути", - каже модель, яка активно ходить по подіуму і сьогодні.

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Кармен Делль'Орефіче (фото: instagram.com/carmen_dellorefice)

Мей Маск

Канадсько-південноафриканська модель і письменниця, відома також як мати Ілона Маска, в модельний бізнес прийшла рано, але справжній успіх до неї прийшов набагато пізніше.

Тільки після 60 вона отримала найвигідніші контракти з відомими брендами, знялася для обкладинки журналу New York, а також стала виходити на подіуми. Справжньою родзинкою багатодітної мами з широкою посмішкою стали сиве волосся.

"Озираючись назад, я розумію, що відмова від фарбування - найкраще рішення, тому що після цього я почала отримувати найбільші контракти. Люди зупиняли мене на вулиці і говорили, що їм подобаються мої волосся", - згадує Мей. Але своїм головним секретом успіху вона сама вважає все ж гнучкість розуму і жвавість.

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колегВік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Мей Маск (фото: instagram.com/mayemusk)

Крісті Брінклі

67-річна модель не любить говорити про секрети свого феноменально молодого зовнішнього вигляду. Вегетаріанка з юних років, вона впевнена: найголовніше - це турбота про здоров'я.

"Ми не повинні переживати через зморшки або сивину тільки тому, що цього хоче суспільство. Ми повинні змінюватися тільки заради себе. Фарбувати волосся, ходити до косметолога, займатися фітнесом варто тільки заради того, щоб відчувати себе комфортно в своєму тілі, а не тому, що того вимагає хтось інший",-говорить Крісті.

У своїй професії вона обожнює можливість надихати інших і викривати міфи. Наприклад, модель часто вказує, що ідеальна картинка - це, в першу чергу, результат роботи маси майстрів, правильного освітлення і вдалої побудови кадру.

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колегВік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Крісті Брінклі (фото: instagram.com/christiebrinkley)

Дафні Селф

93-річна Дафні Селф вважається найстарішою британською моделлю. Дівчина почала працювати ще в юності, позуючи фотографам і художникам, але після заміжжя переключилася на виховання трьох дітей.

Пізніше, коли чоловік помер, Дафні згадала про колишнє захоплення. У 70 років вона потрапила на обкладинку журналу Vogue, після чого послідувала низка колаборацій з кращими світовими брендами, включаючи Vans, Dolce & Gabbana і Ralph Lauren. Один знімальний день вона оцінює в $2000, а працювати збирається до 100 років.

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колегВік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Дафні Селф (фото: instagram.com/daphneselfe)

Джекі О'Шонессі

На відміну від своїх колег, Джекі О'Шонессі ніколи не мріяла про кар'єру моделі. Доленосна зустріч з директором бренду American Apparel Маршей Брейді сталася, коли жінці було 60. Домогосподарка з бездоганною фігурою так вразила бізнесвумен, що та запросила її знятися в рекламі нижньої білизни.

Цього року Джекі О'Шонессі виповнюється 70, і вона як і раніше успішна - модель співпрацює з Lesportsac, Diesel і Tome. Секретом своєї краси вона вважає правильне харчування, активність і можливості займатися тим, що по-справжньому подобається.

Вік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колегВік кар'єрі не перешкода: зрілі топ-моделі, які успішніші за своїх юних колег

Джекі О'Шонессі (фото: instagram.com/jackyoshaughnessy)

Також ми писали про голлівудських актрис за 60, які можуть похвалитися ідеальними фігурами.

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