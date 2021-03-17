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Попереду - нова я: екс-солістка НеАнгелів заворожила ідеальною фігурою в бікіні

Новость на русском → Єгипет, Середа 17 березня 2021 12:38
Попереду - нова я: екс-солістка НеАнгелів заворожила ідеальною фігурою в бікіні Вікторія Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Lite

Не так давно фанатів НеАнгелів вразила новина про розпад групи після 15 років творчої діяльності. Слава Камінська вже встигла повідомити, що відправляється у сольне плавання, Вікторія Смеюха ж до пори зберігала мовчання. Зараз дівчина разом з рідними вирушила відпочити в Єгипет, де похвалилася витонченою фігуркою і зробила інтригуючу заяву.

Яскравими знімками в квітчастому бікіні Віка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Артистка відображена на березі Червоного моря. На одному з фото вона ефектно вигнулась, демонструючи всі достоїнства своєї стрункої фігури, яку шанувальники часто називають ідеальною.

На іншому кадрі Смеюха сидить на піску біля води і мило посміхається в об'єктив.

Попереду - нова я: екс-солістка НеАнгелів заворожила ідеальною фігурою в бікініПопереду - нова я: екс-солістка НеАнгелів заворожила ідеальною фігурою в бікіні

Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою в купальнику (фото: instagram.com/vikanablack)

У підписі до фото 35-річна співачка натякнула на швидкі зміни у своєму житті, ймовірно, маючи на увазі подальшу кар'єру після розпаду НеАнгелів. При цьому вона запевнила фанатів, що вона зможе їх здивувати і порадувати.

"Мої обрії стали ширше і далі! Розумієте, для мене стабільність – не рівно успіх. Я завжди знала, що, зупиняючись і задовольняючись тим, що є, я поступово відстаю. Не від інших, а від себе, яка могла бути на 3, 5, 10 кроків попереду. Зараз я на етапі усвідомленої трансформації. Вражаюче, але я кожну хвилину перебуваю в передчутті того, ЯКОЮ стану! Наше життя – як пазл, складається з різних шматочків, без кожної з яких картина не буде повноцінна. Зараз один з них,нарешті, ліг на своє місце і звільнив ділянку для нового, наступного. Рішення прийнято вірно, попереду – нові досягнення і нова Я!!! Не буду поки розкривати всіх карт, але, повірте, мені вдасться вас здивувати і порадувати!" - заявила Вікторія.

Зазначимо, що співачка вирушила в Шарм-ель-Шейх з рідними - мамою, сестрою і маленькою племінницею, чий день народження вони відсвяткували на курорті. Веселі привітання дівчинки Лізи Смеюха зняла на відео.

"З першим променем сонця, відкривши очі - емоції! Сьогодні довгоочікуване, найчарівніше свято нашої родини – День народження Лізочки! Племінниця цей день чекала задовго до його настання і вже точно він запам'ятається ще й тому, що ми в Єгипті!!! Лізуша задоволена, щаслива і це найголовніше для нас. P.S: У такі моменти криються щирі почуття і емоції, які людина коли-небудь відчувала", - поділилася емоціями виконавиця.

Користувачі мережі захоплюються красою Вікторії і бажають їй успіхів у подальшій кар'єрі, якою б вона не була.

  • Розумна, талановита! Красива Вікторія, успіхів у всьому
  • Чекаю продовження кар'єри зі зміною образу і стилю і ще зйомок у кіно
  • Невже це натяк на сольну кар'єру. Віка, вірю у ваш талант. Вперед за Греммі
  • Успіхів Вам в усіх справах і починаннях!
  • Хіба можна бути такою гарною
  • Вікуся ти така ніжна і тендітна, як та троянда, котра розпускає пелюстки, часом ще й з росою. Люблю тебе. Та вірю та нову Viktoriu перемогу. Кінець це прекрасний початок нових вершин та досягнення
  • Віка у вас одна з найкрасивіших фігур, клас

Нагадаємо, продюсер НеАнгелів Юрій Нікітін пояснив причину розпаду групи: "піде на користь всім".

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