Вперше в історії: Тіна Кароль прикрасила обкладинку книги всесвітньо відомого видання

Тіна Кароль - багатостороння особистість з безліччю талантів. Співачка встигає і прикрашати голдрум на шоу "Танці з зірками 2020", і надихати українських жінок йти за своєю мрією.

Так, зірка поділилася радісною новиною зі своїми фанатами в Instagram: зірка прикрасила обкладинку колекційного видання книги Ukrainian Women in Vogue, яку команда присвятила українським жінкам, які змінюють світ тут і зараз.

На знімку співачка сидить у профіль в капелюсі з величезними полями, на очах у неї стильні стрілки, Тіна загадково дивиться в далечінь, злегка торкаючись руками губ.

Тіна Кароль на обкладинці книги модного видання (фото: instagram.com/tina_karol/)

Вперше в історії Vogue Ukraine на обкладинці - українська зірка, і вибором редакції стала поп-діва Тіна Кароль. Портретний знімок співачки, автором якого є американський фотограф Greg Swales, прикрасив обкладинку книги Vogue, куди увійшли 60 фотосесій українських жінок, що вийшли на сторінках журналу за всю історію його існування.

За словами головного редактора українського видання, "кращі кадри зі зйомок... перетворюють цю книгу в справжню антологію фемінізму і моди. Стильні образи 60 видатних українок, які знайшли справу свого життя, - джерело натхнення на всі часи".

"Для мене велика честь прикрасити обкладинку книги і бути в ній поряд з жінками, які не тільки не знайшли справу свого життя і досягли в ньому успіху, а й надихають інших йти за своєю мрією і історією свого успіху представляють Україну у світі", – написала Тіна Кароль.



Фоловери пораділи за свою улюбленицю і подякували за заряд натхнення, який співачка дарує своїм шанувальникам.

Нагадаємо, Тіна Кароль зізналася, хто її фаворити на проекті "Танці з зірками 2020": артистка розсекретила пару, за яку вболіває на шоу.