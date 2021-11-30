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"Вперше зіткнулася з такою ненавистю": дружина Павлика поскаржилася на цькування в мережі

Автор: Styler

27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, у якої не вщухає конфлікт з колишньою дружиною артиста Ларисою Созаєвою, зробила відверте зізнання про важкий період в житті. Дівчина зізналася, що зіткнулася з хвилею хейта в мережі.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася чорно-білим фото з чоловіком і поділилася своїми думками.

Репяхова, яка активно веде свій блог і заробляє на ньому, розповіла, що останні кілька днів їй довелося зіткнуться з великою кількістю негативу.

Катерина Репяхова поскаржилася на людську ненависть і злобу (instagram.com/repyahovakate)

Раніше вона поділилася, що кілька днів поспіль її рекламодавців атакували боти, через що вона не могла повноцінно запускати рекламні інтеграції в своєму блозі - на думку Катерини, це була робота колишньої дружини Павлика.

"Всі ці дні, як в тумані... я усвідомила, що вперше в житті зіткнулася з такою ненавистю в своєму житті. Найстрашніша істота на планеті Земля - людина. Людина здатна зробити стільки бід. Розпалити війни, примножити злість, ненависть ... що рухає такими людьми?! Я бажаю кожному мирного неба над головою і світлих думок...", - написала блогер.

У сторіс Репяхова розповіла, що вони з чоловіком подали заяву в кіберполіцію.

Підписники Каті залишили їй багато слів підтримки в коментарях - хоча були і такі, хто поцікавився її моральними принципами.

  • Я думала ви до такого вже звикли. Ваше життя суцільна війна. Війна за щастя. Тримайтеся
  • Катя, а до якої категорії ти відносиш себе? Чи віриш ти в правило "бумеранга"? Чи маєш моральні принципи та переконання?
  • Це просто люди, яких ніхто не любить, не реалізовані люди. Тому злоба і ненависть заполонила їх. Вони намагаються знищити всіх щасливих і успішних
  • Катя, що рухає - ненависть і заздрість. Більше заздрість, звідси йдуть всі інші коріння. Тримайся
  • Катюша, ти сильна! Ти знаєш це!
  • Сил і терпіння, все минеться, ви класні, ви разом, ви здорові, а це головне
  • У вас є люблячий чоловік і син, це саме головне, що може бути!!! Не засмучуйтеся. Все інше це такі дрібниці! Бережіть те, що маєте

До слова, в скандал між колишньою і нинішньою дружинами втрутився Віктор Павлик. Він став на захист Катерини і звернувся до Лариси з проханням залишити його нинішню сім'ю в спокої. За його словами, Репяхова подарувала йому нове життя.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова