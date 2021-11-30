"Вперше зіткнулася з такою ненавистю": дружина Павлика поскаржилася на цькування в мережі

Репяхова, яка активно веде свій блог і заробляє на ньому, розповіла, що останні кілька днів їй довелося зіткнуться з великою кількістю негативу.

Катерина Репяхова поскаржилася на людську ненависть і злобу (instagram.com/repyahovakate)

Раніше вона поділилася, що кілька днів поспіль її рекламодавців атакували боти, через що вона не могла повноцінно запускати рекламні інтеграції в своєму блозі - на думку Катерини, це була робота колишньої дружини Павлика.

"Всі ці дні, як в тумані... я усвідомила, що вперше в житті зіткнулася з такою ненавистю в своєму житті. Найстрашніша істота на планеті Земля - людина. Людина здатна зробити стільки бід. Розпалити війни, примножити злість, ненависть ... що рухає такими людьми?! Я бажаю кожному мирного неба над головою і світлих думок...", - написала блогер.

У сторіс Репяхова розповіла, що вони з чоловіком подали заяву в кіберполіцію.

Підписники Каті залишили їй багато слів підтримки в коментарях - хоча були і такі, хто поцікавився її моральними принципами.