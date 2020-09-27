RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До лікарів точно не піду: дружина Павлика спантеличила мережу заявою про здоров'я

Автор: Lite

Катерина Репяхова розповіла читачам про свою проблему

Дружина Віктора Павлика та його концертний директор 26-річна Катерина Репяхова активно спілкується з підписниками в Instagram. Дівчина вміє відповідати на незручні питання, протистояти критикам і не боїться відкритих конфліктів з недоброзичливцями. Вона ділиться моментами приватного життя з співаком і розповідає про себе, свої захоплення, життєві правила, а також говорить про особисте. Так, у InstaStories Катерина повідомила, що зіткнулася з проблемою випадання волосся, але не чекала бурхливої реакції мережевої публіки, яка тут же кинулася закидати її порадами.

Дівчина зазначила, що не розраховувала на активне включення в обговорення своєї проблеми такої кількості людей – її "дірект" завалений, а сама вона не встигає читати всі повідомлення.

"Всі щось пишуть. Деякі ще й з претензією, що їсти треба. Зрозуміло, що багато говорять здавати аналізи. Я, швидше, схиляюся до думки, що це осіннє. Нічого страшного в цьому немає, і відразу бігти здавати аналізи – це теж не зовсім правильно. Я зовсім недавно пройшла обстеження всього свого організму – здавала і щитовидку, і вітамін Д і все, що мені радили. Якщо я по кожному покликом буду бігати до лікарів, то можна просто працювати на лікарів", - переконана дівчина.

Популярні новини

Катерина Репяхова не очікувала, що її проблема знайде величезний відгук у підписників (instagram.com/repyahovakate)

"До лікарів я точно не піду", - запевнила Катерина.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова скасувала урочисту весільну церемонію з співаком через трагедію в його родині.

До речі, дружина Віктора Павліка зробила заяву про дітей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктор Павлик