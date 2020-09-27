До лікарів точно не піду: дружина Павлика спантеличила мережу заявою про здоров'я

Дружина Віктора Павлика та його концертний директор 26-річна Катерина Репяхова активно спілкується з підписниками в Instagram. Дівчина вміє відповідати на незручні питання, протистояти критикам і не боїться відкритих конфліктів з недоброзичливцями. Вона ділиться моментами приватного життя з співаком і розповідає про себе, свої захоплення, життєві правила, а також говорить про особисте. Так, у InstaStories Катерина повідомила, що зіткнулася з проблемою випадання волосся, але не чекала бурхливої реакції мережевої публіки, яка тут же кинулася закидати її порадами.

Дівчина зазначила, що не розраховувала на активне включення в обговорення своєї проблеми такої кількості людей – її "дірект" завалений, а сама вона не встигає читати всі повідомлення.

"Всі щось пишуть. Деякі ще й з претензією, що їсти треба. Зрозуміло, що багато говорять здавати аналізи. Я, швидше, схиляюся до думки, що це осіннє. Нічого страшного в цьому немає, і відразу бігти здавати аналізи – це теж не зовсім правильно. Я зовсім недавно пройшла обстеження всього свого організму – здавала і щитовидку, і вітамін Д і все, що мені радили. Якщо я по кожному покликом буду бігати до лікарів, то можна просто працювати на лікарів", - переконана дівчина.

Катерина Репяхова не очікувала, що її проблема знайде величезний відгук у підписників (instagram.com/repyahovakate)

"До лікарів я точно не піду", - запевнила Катерина.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова скасувала урочисту весільну церемонію з співаком через трагедію в його родині.

До речі, дружина Віктора Павліка зробила заяву про дітей.