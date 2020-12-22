Лікарі дивуються: хворий двосторонньою пневмонією Чапкіс розповів про самопочуття

Григорій Чапкіс минулого тижня потрапив у лікарню через двостороннє запалення легенів. Легендарний 90-річний танцюрист і хореограф розповів, що боїться смерті і переживає за свою дружину, яка молодша за нього на 52 роки.

Чапкіс зазначив, що він перебуває в надійних руках і в лікарні лікарі хороші. Йому роблять по п'ять уколів. Антибіотики потрібні, щоб прибрати запалення легенів і уколи допомагають позбутися кашлю. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Лікарі дивуються, адже у мене все добре - температура, тиск в нормі, серце працює добре - але є запалення легень. Я розумію, що залежу від Бога. Але я не хочу, щоб стало гірше. Закашляюсь - і перша думка: смерть іде. Я відкриваю вікна і починаю ходити. Мені страшно. Найбільше мене чіпляє цей страх смерті", - заявив Чапкіс.

Він також розповів, що в понеділок, 21 грудня, лікарі провели ультразвукове обстеження легенів. При цьому медики не готові стверджувати, що запалення легенів викликано не коронавірусною інфекцією, попри те, що тест був негативним.

Лікарям важко визначити, через що почався запальний процес: через вірус або через вік.

"Я побоююся, що міг заразити свою дружину. Це мене хвилює. Я взагалі найбільше зараз переживаю за свою дружину. Я ж пообіцяв зробити її щасливою, а тут такі проблеми", - сказав хореограф.

Він також заявив, що відчуває слабкість і у нього геть пропав апетит. Його друзі привезли багато смачної їжі, але йому зовсім не хочеться їсти. Доктора йому радять не спати на спині. Тому що в такому положенні легкі отримують недостатню кількість повітря.

Нагадаємо, Юлія Саніна довела Чапкіса до сліз у прямому ефірі "Танців з зірками".

Раніше Чапкіс відверто розповів про свої відносини з дітьми. Він заявив, що був поганим батьком і стосунки з дітьми у нього не завжди складалися добре.