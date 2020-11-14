Весь час хоче нагодувати: Санта Дімопулос зворушила зізнанням про чоловіка і дітей

Санта Дімопулос впритул підібралася до фіналу шоу "Танці з зірками 2020". На головному майданчику країни залишилося чотири пари, ставки ростуть, рівно як і напруга, і тепер ніхто з учасників не має права на помилку. Артистка зізнається, що кожен раз переживає перед виходом в ефір і посилено тренується перед виступом, скрупульозно відточуючи всі елементи номера. Вона охоче ділиться в Instagram своїми думками, переживаннями та новинами. В цей раз Санта знову заговорила про підготовку до виступу і зробила ніжне зізнання про близьких.

Вона опублікувала ефектне чорно-біле фото, на якому зображена в елегантному образі – приталений піджак на голе тіло, спідниця з розрізом і капелюх.

Санта зізналася, що коли вона "виринає з виру тренувань, втоми і нервової напруги", помічає зміни навколо і масу цікавих подій у своїй родині.



⠀Санта зізнається, що у неї катастрофічно не вистачає часу через репетицій (фото: instagram.com/santadimopulos)

"У малечі ростуть волосся і зуби, вона така відкрита і цікава! Дені дорослішає. Ігор ніби весь час хоче мене підхопити, нагодувати і змусити відпочивати. Друзів бачу, в основному, в сторіз... Вживу просто немає часу... Втім, наживо у мене немає часу навіть бачитися з собою (вранці в дзеркалі не Санта). Я практично не живу поза залу, все моє життя проходить зараз на паркеті: розтяжка, опрацювання, ще раз опрацювання... "Макс, я переживаю, давай ще раз пройдемо ось цю частину..." - ділиться своїми, що вже стали звичними, щоденними ритуалами зірка.

Вона нагадала, що в проекті залишилося всього чотири пари, тому обстановка розжарюється і напруга зростає. Санті важко і морально, і фізично, як і всім учасникам, і при цьому зберігати оптимізм і позитивний настрій.

"На цей раз У нас знову три танці, один з яких - з суддею проекту. Знову підготовка на межі можливостей. Але кожен раз, коли я хочу сісти, руки і опустити руки - я нагадую собі, що незважаючи ні на що - в мене є моя сім'я", - напиминает собі Дімопулос дякує армію шанувальників, які з ефіру в ефір підтримують її і не дають вилетіти з проекту.

Нагадаємо, що раніше Санта Дімопулос зробила зізнання про сімейний номер на "Танцях з зірками 2020" з самими близькими.

До речі, Санта Дімопулос зробила інтимне зізнання про чоловіка Ігоря Кучеренко.