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Час над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фото

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Середа 24 листопада 2021 17:34
Час над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фото Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус і Педро Альмодовар представляють новий фільм "паралельні матері", і він обіцяє стати найбільш емоційним і насиченим подіями з усіх спільних робіт режисера і актриси. Історія оповідає про двох жінок, долі яких тісно переплітаються після зустрічі в пологовому будинку. Стрічка була представлена на Венеціанському кінофестивалі, де зібрала овації. І незабаром її чекає світовий прокат.

Не дивно, що всі нові інтерв'ю Пенелопи так чи інакше присвячені фільму.

"Пенелопа - це ідеальний образ материнства, який я маю, - говорить Альмодовар. - Але вона не виходить з іспанської традиції материнства. В Іспанії матерів зазвичай зображують такими, що готують і прибирають, і їх часто вважають товстушками. Пенелопа виникла з італійських традицій материнства. Вона чуттєва і палка, як Анна Маньяні або Софі Лорен".

Сама Крус зізналася, що на знімальному майданчику в неї вселився дух войовничої матері і первісний інстинкт. Коли ляльку - її "дитину" - несли реквізитори, вона не могла стримати емоцій: "Я мало не зійшла з розуму. Це була моя дитина. Я відчув щось глибоко в собі - якщо ти забереш цю чортову ляльку, я тебе вдарю", - ділиться Пенелопа.

У зйомці, яку влаштували для журналу Variety, тим не менш, Пенелопа постала умиротвореною і чуттєвою. Зірка демонструє, що знаходиться у відмінній формі, надівши кілька вечірніх суконь. Волосся актриса знову перефарбувала в блонд, що тільки додало образу ніжності. Милуємося новою зйомкою популярної актриси, яка цього року відзначила 47-річчя.

Час над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фотоЧас над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фотоЧас над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фотоЧас над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фотоЧас над нею не владний: 47-річна Пенелопа Крус на нових чуттєвих фотоПенелопа Крус у новій зйомці (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

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