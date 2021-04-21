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Час назад: 56-річна Моніка Беллуччі захопила молодим зовнішнім виглядом

Автор: Lite

Моніка Беллуччі стала героїнею нового номера журналу Madame Figaro Paris. Актриса виглядає так приголомшливо молодо, що фанати не змогли стримати слів захоплення.

Фото з'явилися в блозі Моніки в мережі Instagram.

Моніка позує посеред залитого сонцем гірського пейзажу в сукні на тонких бретельках. Мальовничу літню картинку доповнюють томати, що лежать поруч на столі. Вона підпирає обличчя руками, дивлячись в камеру спокійним і загадковим поглядом.

Моніка Беллуччі в новій зйомці (фото: instagram.com/letiziacarnevale)

На обкладинці 56-річна Беллуччі виглядає неймовірно молодою: пружна шкіра, ніжний овал обличчя, бездоганні риси без будь-яких ознак часу. Здається, що вона знята ще в молоді роки. Проте Моніка поспішила вказати, що це абсолютно нова кавер-сторі, і журнал скоро надійде в продаж.

"Ти така красива", "Твоя краса - це щось", "дивовижна", "Ангел", "Вау, люблю тебе дуже сильно", "Малена", "Чиста любов", "Королева всього світу", - захоплюються шанувальники, згадуючи молоді роки Моніки і ролі тих часів.

Також Моніка Беллуччі дала велике інтерв'ю, подякувавши журналу на співпрацю.

Раніше Моніка Беллуччі попалася папараці, представивши в образі чаклунки посеред Риму.

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Новини України актрисакрасотаМоника Беллуччи
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