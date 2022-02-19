"Все дійсно мінімалістично": Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларів

41-річна зірка реаліті-шоу дозволила виданню Vogue зняти відеотур по її будинку в Калабасасі. Кім повністю викупила у Каньє Уеста за 23 мільйони доларів після того, як минулого року подала на розлучення. Тепер вона є єдиним власником цього будинку.

Кім і Каньє вперше купили цей будинок в 2014 році. Вони повністю його переробляли під себе протягом шести років.

"Все в моєму будинку дійсно мінімалістично. Я зрозуміла, що в світі так багато хаосу тому, коли я приходжу додому, я хочу, щоб було дуже тихо, і я хочу, щоб все було спокійно", - заявила Кардашьян на початку ролика.

Кім тепер є єдиним власником власності.

На кухні, яка виходить в зону відпочинку, стільниці зроблені з білого мармуру, а шафи зі світлого дерева. Кухня відкритого планування виходить в зону відпочинку.

Заспокійлива кухня Кім (фото: youtube.com/Vogue/)

Той же мінімалізм присутній і в вітальні Кардашьян.

У вітальні стоїть великий вигнутий диван (фото: youtube.com/Vogue/)

В іншій кімнаті стоять два вигнутих дивана і рояль (фото: youtube.com/Vogue/)

На території також є баскетбольний майданчик, розташований на просторому задньому дворі.

На майданчику Кім зі своїми сестрами займаються спортом (фото: youtube.com/Vogue/)

Зірка також продемонструвала свою вражаючу колекцію автомобілів. Кім розповіла, що вони спеціально пофарбовані в сірий колір, щоб відповідати загальній палітрі будинку.

У автопарку Кім Кардашян є Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach (фото: youtube.com/Vogue/)

Незважаючи на те що, Кім і Каньє разом не живуть, в грудні минулого року репер купив будинок прямо через дорогу за 4,5 мільйона доларів, щоб бути ближче до колишньої дружини і дітей.