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"Все дійсно мінімалістично": Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларів

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Калабасас, Субота 19 лютого 2022 13:14
"Все дійсно мінімалістично": Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларів Автомобілі Кім пофарбовані в сірий, відповідаючи кольору будинку (фото: youtube.com/Vogue/)
Автор: Сергій Кулик

41-річна зірка реаліті-шоу дозволила виданню Vogue зняти відеотур по її будинку в Калабасасі. Кім повністю викупила у Каньє Уеста за 23 мільйони доларів після того, як минулого року подала на розлучення. Тепер вона є єдиним власником цього будинку.

Соответвтующее відео з'явилося на YouTube-каналі Vogue

Кім і Каньє вперше купили цей будинок в 2014 році. Вони повністю його переробляли під себе протягом шести років.

"Все в моєму будинку дійсно мінімалістично. Я зрозуміла, що в світі так багато хаосу тому, коли я приходжу додому, я хочу, щоб було дуже тихо, і я хочу, щоб все було спокійно", - заявила Кардашьян на початку ролика.

Кім тепер є єдиним власником власності.

На кухні, яка виходить в зону відпочинку, стільниці зроблені з білого мармуру, а шафи зі світлого дерева. Кухня відкритого планування виходить в зону відпочинку.

&quot;Все дійсно мінімалістично&quot;: Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларівЗаспокійлива кухня Кім (фото: youtube.com/Vogue/)

Той же мінімалізм присутній і в вітальні Кардашьян.

&quot;Все дійсно мінімалістично&quot;: Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларівУ вітальні стоїть великий вигнутий диван (фото: youtube.com/Vogue/)

&quot;Все дійсно мінімалістично&quot;: Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларівВ іншій кімнаті стоять два вигнутих дивана і рояль (фото: youtube.com/Vogue/)

На території також є баскетбольний майданчик, розташований на просторому задньому дворі.

&quot;Все дійсно мінімалістично&quot;: Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларівНа майданчику Кім зі своїми сестрами займаються спортом (фото: youtube.com/Vogue/)

Зірка також продемонструвала свою вражаючу колекцію автомобілів. Кім розповіла, що вони спеціально пофарбовані в сірий колір, щоб відповідати загальній палітрі будинку.

&quot;Все дійсно мінімалістично&quot;: Кім Кардашян провела екскурсію по своєму будинку за 23 мільйони доларів

У автопарку Кім Кардашян є Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach (фото: youtube.com/Vogue/)

Незважаючи на те що, Кім і Каньє разом не живуть, в грудні минулого року репер купив будинок прямо через дорогу за 4,5 мільйона доларів, щоб бути ближче до колишньої дружини і дітей.

Раніше ми писали про те, що покупниця випадково дізналася реальну ціну білизни від Кім Кардашьян

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Кім Кардашян Канье Уэст
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