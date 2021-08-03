Зустріли люди в білому: Ребрик розповіла про поїздку в Болгарію в умовах пандемії і дала пораду туристам

Вона позує в білосніжних шортах з натуральної тканини вільного крою і сорочці оверсайз кольору фуксії. Також Ліля красувалася в купальнику. По фото стає ясно, що на узбережжі стоїть вітряна погода, але це нітрохи не псує настрій телезірки.

У підписі до знімків вона вирішила розповісти про процедуру проходження контролю в аеропорту в умовах пандемії і поділитися особистим досвідом.

Лілія поєднує відпочинок і роботу в Болгарії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пара знаходиться в невеликому місті Кітен – це не зовсім відпустка, але викроїти трохи часу на себе Лілії і Андрію вдалося.

"Щоб потрапити в саму Болгарію, ми здавали ПЛР-тести. Їм неважливо: вакцинований ти чи ні. По прильоту, ще до паспортного контролю, нас зустріли люди в білому, які перевіряли ці тести, вимірювали температуру. Але, якщо чесно, все це мало якийсь комічний вигляд. Занадто суворого контролю і дійсно серйозного ставлення до всіх цих папірців я не відчула", – зазначила Лілія.

Вона завила, що вони з чоловіком встигли отримати по одній дозі вакцини ще в Києві. Так, Ребрик нагадала, що в Україну поки можна повертатися з подорожей вільно, але з 5 серпня необхідно буде здавати ПЛР-тест по прильоту, якщо людина не вакцинована.

Лілія поділилася подробицями поїздки в Болгарію в умовах падемії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У свого сімейного лікаря перед відльотом я отримала документ про вакцинацію, за кордоном його не приймуть, але по поверненню додому він рятує від самоізоляції в Дії і зайвих витрат на ПЛР-тестування", - пояснила ведуча.

Також вона розповіла деякі подробиці своєї авіаподорожі в Болгарію. "Літак був повний. Переліт - комфортний: 1:00, 45 хв.взагалі я помітила, що людей зараз дуже багато в аеропортах. Навіть відчутно більше, ніж коли ми в травні їздили до Туреччини", - поділилася спостереженнями Ребрик.