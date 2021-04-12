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Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 17:44
Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

У неділю, 11 квітня, відбувся перший прямий ефір вокального шоу "Голос країни-11". Його ведуча Катя Осадча з'явилася на сцені в жіночному і ефектному вбранні, який, однак, викликав нову хвилю чуток про вагітність зірки.

Кадрами з заходу Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона постала перед камерою в стильному і одночасно ніжному аутфиті цікавого крою. Осадча приміряла білу міні-сукню з квітковим принтом, об'ємними рукавами, відкритими плечима і довгим шлейфом.

Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітностіВся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності

Свій лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах, красивими прикрасами і ефектним укладанням на один бік. Макіяж вона зробила з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності

На одному з кадрів Катя позує зі своїм чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим, який був в картатому костюмі сливового відтінку.

Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності

Катя Осадча захопила ефектним нарядом на "Голосі країни-11" і підогріла чутки про вагітність (фото: instagram.com/kosadcha)

"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокоментувала фото Осадча.

Ніжний образ теледіви дуже сподобався її фоловерам і вони залишили їй безліч компліментів. Однак особливу увагу привернули округлі, на думку багатьох користувачів мережі, форми знаменитості. Шанувальники почали питати, чи вагітна Катя, а деякі вже навіть і вітати її.

  • Катерина, вагітна?
  • Плаття дуже красиве, і животик
  • Катюша, Ви сьогодні гарна, сама весна. Найефектніший образ
  • Катя, ви вагітні?
  • Лялька Барбі!
  • Класний образ у Катрусі!
  • Катя, як завжди Богиня!!!
  • Дуже Ви гарні, сукня також неперевершена
  • Дівчинка-весна! Ось це ноги! Вау
  • Сукня чудова, а Катерина, мабуть, при надії, сьогодні дуже тендітна
  • Ця сукня Божественна
  • Катюша така ніжна і красива
  • Найкрасивіша пара
  • Дуже Красива. Сукня дуже личить, підкреслює Ваш стан. Мабуть буде дівчинка

Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила ефектним фото на яхті в Єгипті.

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