Вся світиться: Катю Осадчу в ефектній сукні запідозрили у вагітності
У неділю, 11 квітня, відбувся перший прямий ефір вокального шоу "Голос країни-11". Його ведуча Катя Осадча з'явилася на сцені в жіночному і ефектному вбранні, який, однак, викликав нову хвилю чуток про вагітність зірки.
Кадрами з заходу Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Вона постала перед камерою в стильному і одночасно ніжному аутфиті цікавого крою. Осадча приміряла білу міні-сукню з квітковим принтом, об'ємними рукавами, відкритими плечима і довгим шлейфом.
Свій лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах, красивими прикрасами і ефектним укладанням на один бік. Макіяж вона зробила з акцентом на очі, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
На одному з кадрів Катя позує зі своїм чоловіком і співведучим Юрієм Горбуновим, який був в картатому костюмі сливового відтінку.
Катя Осадча захопила ефектним нарядом на "Голосі країни-11" і підогріла чутки про вагітність (фото: instagram.com/kosadcha)
"About last night. Перший прямий ефір @goloskrainy_official Наступної неділі півфінал", - прокоментувала фото Осадча.
Ніжний образ теледіви дуже сподобався її фоловерам і вони залишили їй безліч компліментів. Однак особливу увагу привернули округлі, на думку багатьох користувачів мережі, форми знаменитості. Шанувальники почали питати, чи вагітна Катя, а деякі вже навіть і вітати її.
- Катерина, вагітна?
- Плаття дуже красиве, і животик
- Катюша, Ви сьогодні гарна, сама весна. Найефектніший образ
- Катя, ви вагітні?
- Лялька Барбі!
- Класний образ у Катрусі!
- Катя, як завжди Богиня!!!
- Дуже Ви гарні, сукня також неперевершена
- Дівчинка-весна! Ось це ноги! Вау
- Сукня чудова, а Катерина, мабуть, при надії, сьогодні дуже тендітна
- Ця сукня Божественна
- Катюша така ніжна і красива
- Найкрасивіша пара
- Дуже Красива. Сукня дуже личить, підкреслює Ваш стан. Мабуть буде дівчинка
Нагадаємо, раніше Катя Осадча підкорила ефектним фото на яхті в Єгипті.