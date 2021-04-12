На "Голосі країни" до сліз довели Тіну Кароль: ти гідна бути зіркою!
У неділю, 11 квітня, відбувся дванадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Це був перший прямий ефір вокального шоу в цьому сезоні. Учасники команд Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитро Монатіка і Тіни Кароль билися за право пройти в півфінал. У випуску виступила українська співачка Міла Нітіч, яка довела до сліз свого зіркового тренера - Тіну Кароль.
Її виконання можна побачити на YouTube-каналі Голос країни.
Міла вийшла на сцену останньою з усіх учасників і чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан "Malade".
Своїм виступом Міла зачарувала глядачів, а Тіна Кароль - її тренер не змогла стримати почуттів і розплакалася.
Під час виконання композиції артистка піднялася в повітря, стоячи на гойдалці, прикрашеної квітами, з якої почав виблискувати вогонь.
Міла Нітіч — "Malade"
"Мила, ну ти такий дивний чоловік! Що ти робиш з собою з собою на бекстейджі, а потім виходиш та сповідаєшся до сліз. Я в захваті від твоєї жіночності сьогодні. Від твого голосу сьогодні. Ти гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування. Мені все одно. Пам'ятай це! ", - сказала своїй підопічній Тіна Кароль.
Конкурсантка своєю чергою подякувала Кароль за спільну роботу і глядачам, які її підтримують.
В коментарях до ролика українці висловилися про виконання пісні Нітіч.
- Кращий виступ за всіх в першому ефірі Голосу.. Реально були мурахи.. Все ж вісь тут рука Тіни видно..
- Мені сподобалося. Я не фахівець, а звичайний глядач. І виступ затягнуло. Неможливо відірватися було до кінця пісні.
- Лару Фабіан не переспівати, не зачепила, не відчула пісню, проорала і все
Раніше на "Голосі країни" диспетчер зі Львова проникливо перепела Ірину Білик.