На "Голосі країни" до сліз довели Тіну Кароль: ти гідна бути зіркою!

У неділю, 11 квітня, відбувся дванадцятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Це був перший прямий ефір вокального шоу в цьому сезоні. Учасники команд Наді Дорофєєвої, Олега Винника, Дмитро Монатіка і Тіни Кароль билися за право пройти в півфінал. У випуску виступила українська співачка Міла Нітіч, яка довела до сліз свого зіркового тренера - Тіну Кароль.

Її виконання можна побачити на YouTube-каналі Голос країни.

Міла вийшла на сцену останньою з усіх учасників і чуттєво заспівала хіт Лари Фабіан "Malade".

Своїм виступом Міла зачарувала глядачів, а Тіна Кароль - її тренер не змогла стримати почуттів і розплакалася.

Під час виконання композиції артистка піднялася в повітря, стоячи на гойдалці, прикрашеної квітами, з якої почав виблискувати вогонь.

Міла Нітіч — "Malade"

"Мила, ну ти такий дивний чоловік! Що ти робиш з собою з собою на бекстейджі, а потім виходиш та сповідаєшся до сліз. Я в захваті від твоєї жіночності сьогодні. Від твого голосу сьогодні. Ти гідна бути зіркою, легендарною в цій країні, незважаючи на будь-яке голосування. Мені все одно. Пам'ятай це! ", - сказала своїй підопічній Тіна Кароль.

Конкурсантка своєю чергою подякувала Кароль за спільну роботу і глядачам, які її підтримують.

В коментарях до ролика українці висловилися про виконання пісні Нітіч.